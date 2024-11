Natale in casa Cupiello, dramma garbatamente feroce

Vincenzo Salemme porta dal 26 novembre all’8 dicembre 2024 al Teatro Manzoni, “Natale in casa Cupiello”, molto atteso dall’affezionato pubblico milanese.

È un classico del teatro napoletano di Eduardo per il quale, come scriveva Flaiano, il teatro era «un genere di vita, un modo per arrivare alla verità per tentativi che coinvolgevano l’esistenza».

Il protagonista è Luca, “Lucariello” interpretato da Salemme che firma anche la regia.

Lo incontriamo sulla scena, che resterà praticamente invariata per tutta la durata dello spettacolo. È insieme alla moglie Concetta e al figlio Tommasino nel loro modesto appartamento, dove subaffitta una stanza anche il fratello Pasquale.

Arriveranno poi tanti altri personaggi: la figlia che vuole lasciare il marito, il marito, l’amante, i vicini, il dottore.

Siamo all’antivigilia di Natale. Luca si è appena alzato.

La stanza è fredda ma lui quasi non ci fa caso perché pensa solo a fare il presepe che è una sua vera fissazione. E per questo è deriso da tutti.

Nessuno capisce che per lui non solo è simbolo della napoletanità, ma soprattutto della sacra unione familiare.

Il quel presepe dove lui fa scendere l’acqua vera dalle montagne e mette i pastori “scammellati”, privi cioè di cammelli, Lucariello vuole costruirsi una realtà parallela, armonica, illusoria.

Quel piccolo spazio dove lui può decidere tutto, gli permette di estraniarsi dalla pesante quotidianità. É la sua via di fuga da una realtà sguaiata. Da una famiglia che si sta sgretolando. E quando la fine appare come ineluttabile, Lucariello troverà il modo per non vederla e mantenersi fedele alla sua illusione.

Se Eduardo trasforma lentamente la pièce da commedia a dramma garbatamente feroce, Salemme sceglie uno stile narrativo che predilige la comicità e la gestualità. Il pubblico ride continuamente e sente il suo amore per il teatro.

Come scrive Salemme: “ la voglia di tornare in quella casa degli anni ‘40 del secolo scorso, di sentire il freddo del dopoguerra addolcito dai preparativi del presepe, la voglia di rivedere quel prototipo di bamboccione, indimenticabile nelle sembianze di Luca De Filippo, la voglia di abbracciare la tenera impotenza di Luca Cupiello di fronte alle promesse disilluse della vita, quella voglia non mi ha mai lasciato. Ecco perché ho deciso di mettere in scena questo capolavoro. E di farlo come io ho imparato a fare in questo mestiere. Con semplicità e amore. Amore per le mie origini, amore per Eduardo, per Luca, amore per quei Natali passati davanti alla televisione per scaldarci il cuore tra una manciata di struffoli e una giocata a tombola”.

Vincenzo Salemme

Natale In Casa Cupiello



Di Eduardo De Filippo

Scene Luigi Ferrigno Costumi Francesca Romana Scudiero

Luci Cesare Accetta Musiche Nicola Piovani

Regia Vincenzo Salemme

Interpreti E Personaggi

Vincenzo Salemme è Luca Cupiello; Antonella Cioli è Concetta; Antonio Guerriero è Tommasino; Franco Pinelli è Pasquale; Vincenzo Borrino è Nicola Percuoco; Sergio D’Auria è Vittorio Elia; Fernanda Pinto è Ninuccia; Oscarino Di Maio è Raffaele; Agostino Pannone è Luigi Pastorelli; Pina Giarmanà è Carmela; Geremia Longobardo è Il dottore; Nuvoletta Lucarelli è Olga Pastorelli; Gennaro Guazzo è Alberto; Marianna Liguori è Rita.

Dal 26 novembre all’8 dicembre 2024

feriali e 7 dicembre ore 20,45 – domenica ore 15,30