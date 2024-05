Stravaganti Universi al Teatro Gerolamo

Un appuntamento davvero speciale quello di domenica 26 maggio 2024 al Teatro Gerolamo di Milano con “Stravaganti Universi”. A metà tra salotto letterario e piano bar con un’atmosfera intima, priva di spettacolarizzazione, informale, attraversata da spirito di condivisione.

L’attrice Valeria Falcinelli ha offerto al pubblico affezionato di questo splendido teatro meneghino, la lettura recitata di alcuni brevi racconti dello scrittore statunitense Fredric Brown. E il pianista GianLuigi Bozzi li ha musicati con note un po’ beffarde di jazz in piena sintonia con lo stile dei racconti.

É stata quindi una piacevole possibilità per conoscere uno scrittore poco frequentato.

Americano, nato nel 1906 a Cincinnati 1906 e morto a Tucson nel 1972, premio Edgar Poe nel 1947, Brown rimase orfano di madre e di padre ancora adolescente. Prima di diventare prolifico scrittore di fantascienza e di gialli, aveva fatto i lavori più svariati a partire dall’età dei sedici anni. É conosciuto soprattutto per i suoi racconti brevi, a volte brevissimi, dove l’ironia è punto di partenza del testo e la sua stessa ragione.

La trama talvolta ingegnosa, sempre sottilmente ironica con un che di burlesque, spiazza il lettore per l’affascinante capacità di sintesi e gli improvvisi rovesciamenti e colpi di scena.

Il suo tono leggero è spesso un pretesto per mettere in ridicolo i pregiudizi su temi drammatici, quali la guerra e la corsa agli armamenti.

Come in “Sentinella”, definito da Umberto Eco uno dei più bei racconti della fantascienza contemporanea. Un soldato impegnato in una guerra interplanetaria è fradicio di pioggia ed infreddolito.

Combatte la guerra contro l’unica altra specie intelligente della galassia. Brown indugia sugli sforzi e la fatica che il soldato deve sopportare e il pubblico già si immedesima in lui. Poi improvvisamente, il soldato vede arrivare un nemico.

Gli spara e si capisce allora che il soldato è un extraterrestre che ha appena ucciso un nostro simile, una “creatura schifosa, con solo due braccia e due gambe, con quella pelle d’un bianco nauseante e senza squame”.

Valeria Falcinelli ci legge i suoi racconti con brio. Fà pause per permettere al pubblico di assaporare quel tono vagamente burlesque con cui Brown descrive i suoi personaggi o le situazioni in cui si trovano.

Incontriamo così un solipsista che crede di essere l’unico essere vivente sulla terra. Una sorta di dio che vuole spegnere le stelle, eliminare la gente, il mondo.

O Harry che per superare l’ultimo esame di geometria che lo separa dalla laurea si affida alla magia nera. Ma la sua ignoranza in materia è abissale. Al punto da far confusione tra un pentagono che lo avrebbe difeso dal demone risvegliato dagli inferi e un esagono che non offre tale protezione.

C’è anche la storia dell’uomo che trasforma i suoi consimili in animali e viceversa. La cosa si complica quando lui trasforma la moglie in orsa. Senza aver previsto però, l’attività sessuale degli orsi maschi.

