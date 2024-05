Un Posto Al Soul, rewind musicale della nostra memoria collettiva

É stata una serata piena di musica quella di sabato 25 maggio 2024 al Teatro Gerolamo di Milano con Un Posto Al Soul, il concerto piano acustico e voce dell’artista Carlo Mey Famularo.

Il cantautore napoletano Carlo Mey Famularo ha portato brani classici della musica napoletana, italiana ed internazionale.

Musica suonata e cantata senza alcun supporto digitale ma ricca di profumo di mare, di colori della tradizione, di sole partenopeo. Insieme a tanta gratitudine nei confronti di artisti passati, taluni anche incrociati professionalmente che gli hanno insegnato l’umiltà dei grandi.

Un Posto Al Soul: sfilano così le canzoni impresse nell’immaginario collettivo, fondendo passato “remoto” con quello più recente. Una sorta di rewind della nostra memoria.

Malafemmena, scritta da Totò per una ex moglie, T’aggio voluto bene, Reginella, O sole mio. Tutte canzoni scritte non per essere urlate, ci ricorda l’artista, non per scatenare la festa, ma talmente ricche di poesia che dovrebbero essere sussurrate.

E lui le canta così, a bassa voce mentre il pubblico si lascia cullare, trasportare come sulle ali di ricordi.

Si ferma un attimo prima di cantare O surdato ‘nnammurato, per dedicarla a questi tempi randagi, pieni di guerra e di morte.

È una delle più famose canzoni in lingua napoletana, scritta dal poeta sorrentino Aniello Califano e musicata da Enrico Cannio nel 1915, in piena prima guerra mondiale.

La canzone è infatti profondamente triste. Tratteggia il sentimento di profondo sconforto di un soldato che combatte in trincea lontano dal suo primo e unico amore. Nonostante questo, per l’inno alla vita che contiene, è considerata da gran parte della tifoseria del Napoli come inno storico della squadra partenopea e cantata a squarciagola.

Segue poi l’omaggio a cantautori recenti: Caruso di Lucio Dalla, Napoli è di Pino Daniele, Margherita di Riccardo Cocciante, Rimmel di Francesco De Gregori, Mare calmo della sera di Andrea Bocelli, Alba Chiara di Vasco Rossi, Hey man di Zucchero.

Non manca poi l’incursione nella musica internazionale. Omaggia i Beatles, con Immagine, la loro preghiera laica per un mondo migliore, Billy Preston, Elvis, Lionel Richie.

Prima di terminare il concerto Un Posto Al Soul, l’artista offre all’affezionato pubblico del Teatro Gerolamo, alcuni brani scritti da lui. Come Margherita, la canzone dedicata alla pizza, simbolo della bandiera tricolore del nostro bel paese!

Carlo Mey Famularo è un artista conosciuto anche per la sigla da lui interpretata da 28 anni ed ancora in onda su Rai 3, della fiction Un Posto Al Sole. Ha pubblicato 7 album.

Teatro Gerolamo

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano

Informazioni E Prenotazioni uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria 02 45388221 biglietteria@teatrogerolamo.it – info@teatrogerolamo.it – www.teatrogerolamo.it