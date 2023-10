Il Sogno Di Gramsci. I Temi Liceali Di Un Giovane Ribelle, al Menotti

Il Sogno Di Gramsci. I Temi Liceali Di Un Giovane Ribelle è una sorta di reading teatrale presentato il 17 ottobre 2023 al Teatro Menotti di Milano.

Da diversi anni infatti questo teatro si è aperto a dispositivi capaci di favorire un dialogo tra teatro e cittadinanza. È cioè andato incontro alla contemporaneità ed ai suoi diversi linguaggi offrendo oltre agli spettacoli teatrali, incontri, confronti, concerti.

Momenti esperenziali che spingono spesso gli spettatori alla riflessione.

Il reading con Gad Lerner e la giornalista Silvia Truzzi per la regia di Simone Rota, nasce dal ritrovamento di tre compiti in classe del liceale Antonio Gramsci. Ripercorre, grazie anche a filmati e testimonianze di archivio, i primi anni della sua vita da filosofo e politico. Anni segnati dalla miseria e dalla fame, dove la cultura diventa la sola via verso l’emancipazione.

Istruitevi perchè avremo bisogno della vostra intelligenza

Nei tre compiti del liceo letti sul palco, appaiono quindi in nuce i principi di accusa, rigore morale e di prestigio intellettuale che non abbandonerà mai, neanche quando la prigionia fiaccherà il suo corpo già sofferente.

Gramsci parla infatti del grande errore di aver disgiunto arte e bellezza dalla vita comune, arrivando così ad un imbarbarimento che tende a servire le regole del profitto. La cultura, scrive, non può essere custodita solo per pochi nei musei, ma deve essere la via verso l’emancipazione, per costruire un intelletto e una volontà collettivi. Istruitevi, annota, perchè avremo bisogno della vostra intelligenza!

Parla già dell’ “americanarsi” della vecchia Europa attraverso servilismo estetico e conformismo.

Ed intravede, nonostante la giovane età, la spinta morale che distingue l’uomo comune da quello di pensiero. Questo, nonostante veda e conosca il male del mondo, continua a battersi e a credere di poterlo migliorare. É l’ottimismo della volontà, contro il pessimismo della ragione.

Lo spettacolo seppur animato dalla voglia dei due giornalisti di mettere al servizio “della civiltà” il pensiero di Gramsci, scade talvolta nel didascalico, scivolando, ci sembra, nella tentazione di sedurre e compiacere il pubblico.

Il Sogno Di Gramsci. I Temi Liceali Di Un Giovane Ribelle

GAD LERNER E SILVIA TRUZZI

Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l.

Regia di Simone Rota

Scenografia di Giorgia Ricci

Direzione della fotografia di Mauro Ricci

Distribuzione a cura di Epoché ArtEventi