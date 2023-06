Musica Da Ripostiglio con Fabrizio Meloni

Sabato 17 giugno 2023 il gruppo toscano Musica da Ripostiglio con il maestro Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra della Scala dal 1984, hanno chiuso la rassegna di musica del Teatro Menotti.

Il caldo milanese, la sudata, la ricerca sempre difficile del parcheggio, tutto è stato spazzato via in un attimo dall’energia ritmica e dalla postura divertita e divertente di questo gruppo toscano, che sin dalla propria nascita ha stretto legami col mondo del teatro. In particolare con attori quali Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, che hanno voluto le loro musiche nei propri spettacoli.

Musica da Ripostiglio: non è solo musica; sono note che nascono da chi ha trovato in essa un senso e lo vuole condividere con colleghi musicisti e con il pubblico.

C’è infatti una grande dimensione dialogica in questo concerto. Ma anche ironia/autoironia e improvvisazione. Insieme si attraversano geografie: dagli Stati Uniti, all’America latina, passando per Napoli, e strizzando l’occhio alla Francia di inizi del 900, quella di Django Reinhardt. Gipsy jazz, swing, classica, latino, kletzmer, tutto si mischia.

Persino un omaggio alla terra lombarda ospitante: la canzone di Crapa Pelata, ripresa negli anni trenta dal Quartetto Cetra come sfottò del “Crapa Pelada” per antonomasia, il duce!

Il gruppo Musica da Ripostiglio che si definisce antidoto allo sbadiglio, è composto dal cantautore Luca Pirozzi che suona banjo a quattro corde e chitarra, dal chitarrista Luca Giacomelli, da Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni.

Suonano insieme o in assoli, come il maestro Fabrizio Meloni che, lasciando per un attimo il virtuosismo e il rigorismo scaligero, si abbandona ad una libertà compositiva travolgente.

Il concerto, che crea “scompiglio” è davvero per tout public. Un momento originale da condividere anche con figli piccoli per far intravedere loro come sia possibile non separare il dovere dal piacere. Come disciplina, costanza, rigore possano anzi consentire una grande libertà!

La rassegna di musica classica, jazz e pop del Teatro Menotti, è stata ideata dal musicista Danilo Rossi, prima viola della Scala, nel bello spazio intimo e polifunzionale del teatro, lo Spazio Atelier.

È stata arricchita anche da presentazione di libri, incontri culturali ed eno-gastronomici. Riprenderà nell’autunno 2023 con un calendario pieno di sorprese.

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Sabato dalle 15 alle 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

https://shop.vivaticket.com/it/sell/?cmd=prices&pcode=10472903&tcode=vt0007939

Prezzo € 10