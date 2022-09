Premio Hystrio 2022, Teatro Elfo Puccini

Si è conclusa con l’assegnazione del Premio Hystrio, giunto alla XXXI° edizione, la prima edizione del Hystrio Festival. È questo il nuovo progetto interamente dedicato alla scena italiana under 35, che ha portato da giovedì 15 a lunedì 19 settembre 2022 nelle sale del Teatro Elfo Puccini di Milano, le eccellenze emergenti della scena nazionale, giovani compagnie, attori e drammaturghi.

Il Premio Hystrio è tra i più importanti della scena italiana perché risultato di una conoscenza capillare della stessa, conoscenza che tocca realtà spesso escluse da finanziamenti non solo del Ministero della Cultura. Esse tuttavia sono capaci di suggerire nuovi modi di leggere e metabolizzare il contemporaneo, insieme a modalità di convivenza sociale.

La giuria è composta dai collaboratori, dai redattori e dalla direttrice della rivista Hystrio, Claudia Cannella.

Tante le categorie che riguardano i diversi ambiti teatrali.

Premio Hystrio Scritture di Scena 2022

Vincitori sono: Paesaggio estivo con allocco che ascolta di Matteo Caniglia, per la regia di Sabrina Sinatti che ha ottenuto anche la segnalazione Fabulamundi Beyond Borders in collaborazione con PAV.

Joanna Karol Paul di Giulia Massimini, Il libro delle parole nuove di Simone Corso (Segnalazione Romaeuropa per Situazione Drammatica in collaborazione con Romaeuropa Festival/Anni Luce e Associazione Situazione Drammatica/Progetto Il Copione), Amazon Crime di Giorgio Franchi (Segnalazione In Scena! Italian Theater Festival NY, in collaborazione con Kairos Italy Theater di New York, KIT Italia e NYU Casa Italiana Zerilli-Marimò), Alcune semplicissime avvertenze per una fruizione godibile e sicura dello spettacolo a venire di Alessandro Paschitto (Segnalazione Teatro Aperto, in collaborazione con Ctb Centro Teatrale Bresciano/rassegna Teatro Aperto).

Premio Hystrio all’Interpretazione

Èstato assegnato a Valentina Picello, già vincitrice del Premio Duse nel 2015. Pugliese, classe 1980 Valentina Picello ha lavorato con Luca Ronconi, Emma Dante, Socìetas Raffaello Sanzio, Claudio Autelli, Paolo Rossi, Vitaliano Trevisan, Fabrizio Parenti, Serena Sinigaglia, Giorgio Barberio Corsetti, Giorgio Sangati, Federico Tiezzi, Renato Gabrielli e con compagnie quali Carrozzeria Orfeo.

Premio Hystrio alla Regia

Veronica Cruciani, regista ed attrice e fondatrice nel 2002 della Compagnia Veronica Cruciani, ha vinto il Premio Hystrio alla Regia.

I suoi lavori hanno riscosso più volte in passato l’attenzione della critica. Del 2008 è il Premio della Critica per il miglior testo italiano con Il ritorno di Sergio Pierattini, di cui è regista e produttrice. Nel 2011 vince il Premio Hystrio-ANCT dell’Associazione Nazionale dei Critici italiani “per lo sguardo, antico e moderno al tempo stesso, con cui ha saputo leggere splendidamente luci e ombre della realtà del nostro tempo”.

Premio Hystrio alla Drammaturgia

Vince il Premio Hystrio alla Drammaturgia Letizia Russo. Romana, classe 1980, è tra le drammaturghe più rappresentate in Italia e all’estero. Nel 2001 Tomba di cani vince il Premio Tondelli; il testo viene diretto da Cristina Pezzoli, e nel 2003 vince il Premio Ubu come miglior novità drammaturgica. Nel 2003, su commissione del National Theatre di Londra, scrive Binario Morto – Dead End, per il festival Shell-Connections. Una raccolta dei suoi testi è pubblicata da Ubulibri.

Premio Hystrio-Altre Muse

Questo premio è rivolto a progetti e professioni del teatro. Vincitore è Terreni Creativi Festival, di Albenga. Giunto alla XIII° edizione, questo festival multidisciplinare oltre a tessere legami tra tessuto sociale, produttivo e culturale, ha un format caratteristico.

È infatti composto da spettacoli di danza e teatro contemporaneo. Piccole “personali” sono dedicate ai singoli artisti e si svolgono nelle serre dell’entroterra di Albenga inframezzate da un aperitivo quasi-cena con ottimi prodotti del territorio e musica dal vivo.

Il festival è promosso dalla compagnia Kronoteatro, attiva sul territorio dal 2004 e riconosciuta impresa culturale teatrale dal Ministero della Cultura dal 2015. Ha ricevuto negli anni riconoscimenti prestigiosi quali il Premio Garrone 2016 – Premio speciale della Giuria, il Premio Rete Critica 2017 come miglior progetto di comunicazione, e la candidatura ai Premi Ubu 2021 nella sezione miglior curatela artistica.

Premio Hystrio-Iceberg

Destinato ad una compagnia emergente, è andato a Controcanto Collettivo, nato nel 2011 nella zona dei Castelli Romani. La cifra caratteristica di questo gruppo è il metodo di creazione collettiva della drammaturgia attraverso stratificazione di improvvisazioni.

Nel giugno del 2013 debutta NO – una giostra sui limiti dei limiti imposti, e vince il premio della critica al Roma Fringe Festival del 2014; nel 2017 il premio In-Box. Il testo dello spettacolo è stato pubblicato su Dramma.it come “dramma del mese” nel febbraio del 2018.

Nel 2019l il collettivo vince il Premio ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) come migliore compagnia emergente.

Premio Hystrio-Corpo a Corpo

A Roberto Zappalà è stato assegnato il Premio Hystrio-Corpo a Corpo, dedicato ai molteplici linguaggi del corpo. Direttore artistico e coreografo principale della compagnia Zappalà Danza, fondata nel 1990 a Catania, Roberto Zappalà ha realizzato oltre 80 creazioni. Tante sono le collaborazioni con altre compagnie, come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, Norrdans (S), la Fondazione TheaterWerkplaats Generale Oost (NL), Goteborg Ballet/Opera di Goteborg (S) e con registi d’opera come Federico Tiezzi, Daniele Abbado e Giorgio Barberio Corsetti. Le sue creazioni “A.semu tutti devoti tutti?” (2009, ripresa nel 2019) e “La Nona-dal caos, il corpo” (2015) hanno ricevuto il Premio Danza&Danza.

Premio Hystrio Twister

Si tratta di un premio assegnato dal pubblico mediante un sondaggio online in una rosa di 10 titoli di spettacoli selezionati dalla giuria. Vincitore è stato lo spettacolo Le Sedie di Eugène Ionesco, per la regia di Valerio Binasco, con Michele Di Mauro e Federica Fracassi, prodotto dal Teatro Stabile di Torino.

Premio Hystrio alla Vocazione per attori under 30

Fra i 236 iscritti sono stati selezionati 40 finalisti che si sono disputati la vittoria durante le audizioni nel corso di Hystrio Festival. I vincitori sono stati due: il giovane attore italo belga Alfonso De Vreese, tra i protagonisti del progetto Lingua Madre. Capsule per il futuro, ideato da Paola Tripoli e Carmelo Rifici, e protagonista di Sogno di una notte di mezza estate per la regia di Andrea Chiodi.

E Alice Francesca Redini. L’attrice, che si è diplomata presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, è anche tra gli interpreti di Si nota all’imbrunire di Lucia Calamaro. Tante sono inoltre le collaborazioni. Ricordiamo, tra le altre, quelle con Elio de Capitani, Cesar Brie, Giulio Bosetti e Giuseppe Emiliani, Stefano Benni

L’iniziativa è inserita nel palinsesto del Comune di Milano “Milano è viva” ed è realizzata con il contributo di MiC Ministero della Cultura, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

