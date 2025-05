FringeMi Festival 2025 reinventare un’utopia

Torna a Milano il FringeMi Festival 2025 dal 30 maggio all’8 giugno 2025. La serata inaugurale è il 30 maggio, alle 20,30 in via Padova angolo via Mosso. In cartellone lo show Fantastico, con il frontman Lorello sempre in bilico tra nonsense e follia.

FringeMi nasce da un’idea di Davide Verazzani, ora Presidente di Bardha Mimòs che coordina anche questa settima edizione. Il modello cui si è ispirato e il Fringe di Edimburgo.

Oggi FringeMi è una rassegna sempre più diffusa di spettacolo dal vivo. Offre nuova drammaturgia, prosa, performance, teatro di narrazione, teatro-canzone, stand up e musica, ma anche spettacoli per famiglie, presentazioni di libri, buskers (artisti di strada), laboratori e diversi spettacoli itineranti.

Da Nolo Martesana e Città Studi, dove era nato con l’intento di creare spazi di inclusione, tocca ora Acquabella, Ortica, Dergano, Calvairate Romana, Villapizzone, Barona, San Siro, Giambellino, Lorenteggio, Adriano.

I circa 200 eventi sono sparsi in locali, librerie, coworking, vie, piazze e giardini ma anche appartamenti privati. C’è perfino la sede di una casa editrice, un’edicola e una falegnameria, per trasformare la città in un grande palcoscenico!

Il festival, esempio corale di sinergia e collaborazione tra enti, spazi differenti e cittadini, è anche un laboratorio vivo e condiviso, un invito continuo al dialogo e alla sperimentazione tra generazioni, territori e sensibilità diverse.

Tanti sono infatti i momenti per stare insieme, non solo per assistere ad una performence, ma anche per prendervene parte attivamente.

Dopo lo spettacolo Stufanka per esempio, in zona Martesana, il pubblico è invitato a proseguire la serata proprio con il karaoke! San Siro Fringe organizza invece un lavoro a maglia condiviso all’aperto: Open Air Knitting (31 maggio, presso Piazza Cenni di Cambiamento). O momenti di danza a passi di Tango o Klezmer tra i banchi del mercato di via Osoppo.

Si cammina cantando per il quartiere di Lambrate grazie all’Associazione ViviLambrate (con partenza da Viale Rimembranze di Lambrate, 1 giugno) e dell’Ortica grazie a Dramatrà (con partenza dalla Balera dell’Ortica, 7 giugno). Ci si incontra in pigiama alle Letture in pigiama sul ponte, presso il ponte vecchio di Gorla durante la colazione condivisa.

I bambini poi potranno divertirsi con laboratori per fare burattini, timbri, o giochi di vario tipo.

Si riflette sull’Intelligenza Artificiale con Never Be Lonely Again, prodotto da Welcome project. Ha un format curioso: è per un/a sigolo/a spettatore/trice, dura solo 20 minuti e si svolge in una stanza dell’Hotel Ramada Plaza il 31 maggio e il 1 giugno.

E anche con S.A. – senso artificiale, in collaborazione con il Politecnico di Milano, spettacolo ospitato all’interno della programmazione di Polimifest.

Ma gli argomenti sono molteplici, come gli attori, tra cui ricordiamo: Laura Pusceddu con la sua stand-up, Marco Ripoldi che ci offre consigli da manuale per imparare a sopravvivere in questa “epoca di fenomeni”, Giorgia Mazzuccato in Papessa ci suggerisce come sistemare tutti i nostri problemi. E ancora Gioia Battista e Nicola Ciaffoni portano 20 grammi: il peso dell’anidride carbonica prodotta da una singola mail.

Si ride anche con Marco Los in Topo di campagna. O con Filippo Capparella (MAR-TOUT, 2 giugno, Martesana Fringe) che usa l’ironia per raccontare la storia di Elpenore, personaggio minore dell’Odissea, che potrà finalmente parlare di sé.

Per questione di spazio non possiamo elencarvi i tanti eventi che troverete sul ricco programma: FringeMI Festival, info@fringemi.com; www.fringemi.com facebook: @fringemifestival instagram: @fringemi linkedin: @fringemi