Hystrio Festival: focus sulla scena italiana under 35

La prima edizione di Hystrio Festival, il nuovo progetto interamente dedicato alla scena italiana under 35, si terrà da giovedì 15 a lunedì 19 settembre 2022, al Teatro Elfo Puccini di Milano.

È stato ideato e a lungo sognato da Hystrio, la rivista trimestrale di teatro e spettacolo fondata nel 1988 da Ugo Ronfani e diretta da anni da Claudia Cannella, anche direttrice artistica del festival. Con la vocazione naturale di scouting, presenta ora le eccellenze emergenti della scena nazionale, giovani compagnie, attori e drammaturghi.

Vuole essere cioè una possibilità, un contributo al loro percorso iniziale con l’augurio di vederli diventare presto punti di riferimento per pubblico e operatori.

Il Festival prende quindi il posto del Premio Hystrio, diventata negli anni una piccola rassegna di novità.

Hystrio Festival, risultato di una lunga tessitura

Hystrio Festival è il risultato di una lunga tessitura di legami, di scambi, di stimoli con soggetti come il Premio Scenario e Forever Young/La Corte Ospitale. O progetti stituzionali, come Next di Regione Lombardia e Agis, che ha tra le sue linee di intervento quella di incentivare la distribuzione di spettacoli prodotti da compagnie under 35 di cui Hystrio diviene partner da quest’anno.

Per il Premio Hystrio, ricordiamo Scritture di Scena, PAV/Fabulamundi Playwriting Europe, Associazione Romaeuropa Festival per Situazione Drammatica, Centro Teatrale Bresciano e In Scena! Italian Theatre Festival New York.

Vi è poi l’Associazione Situazione Drammatica/Progetto Il copione, che cura le letture sceniche.

Hystrio Festival, non solo spettacoli

Accanto agli spettacoli ci saranno infatti quattro letture sceniche curate da Tindaro Granata, per Situazione Drammatica nell’ambito del Progetto Il copione che promuove la drammaturgia contemporanea.

Il format è quello dei table read di matrice anglosassone. Le letture sceniche sono infatti un’opportunità d’incontro tra autori, attori e pubblico per svelare le dinamiche che portano alla messinscena di un testo. Gli spettatori, dotati del copione, seguiranno la lettura degli attori, con i quali, insieme all’autore, parteciperanno a un dibattito sul testo e sulla sua messinscena.

Sei gli spettacoli in programma, frutto della selezione effettuata dai critici e studiosi attivi sul territorio nazionale.

Il festival sarà inaugurato giovedì 15 settembre alle ore 18,00 dalla lettura scenica di Fantasmi di Tommaso Fermariello. Alle 19,30 il primo spettacolo in programma, (replica venerdì 16) ‘E cammarere, della Compagnia Ri.Te.Na. Teatro, una riscrittura de Le serve di Genet ambientata in un basso napoletano. A seguire, alle 21,30, Non un’opera buona di servomutoTeatro trae invece spunto dalle 95 tesi esposte da Martin Lutero sul portone della chiesa di Wittenberg. Le domande di ieri sono le stesse di oggi: che cosa spinge qualcuno ad alzare la mano in mezzo alla folla per dissentire? Che cosa spinge gli altri a tacere?

La lettura scenica di Tom di Rosalinda Conti, alle 18,00, aprirà la programmazione di venerdì 16 settembre, che proseguirà con la replica di ‘E cammarere (ore 19,30). Alle 21,30 La gloria di Fabrizio Sinisi, vincitore di Forever Young/La Corte Ospitale 2019-20, (replica sabato 17) ci porterà dentro un frammento della giovinezza di Adolf Hitler quando, nel 1907, cerca invano di entrare all’Accademia di Belle Arti di Vienna; un testo sottilmente inquietante, in cui si prefigura l’ascesa del Führer.

Premio Hystrio alla Vocazione per giovani attori

La giornata di sabato 17 settembre, inizierà alle 9,30 con le audizioni dei giovani attori candidati al Premio Hystrio alla Vocazione che termineranno alle ore 18,30 .

Alla lettura scenica di Spezzata di Fabio Pisano alle ore 18, seguirà alle 19,30, la replica di La gloria di Fabrizio Sinisi.

Alla 21,30, poi, grazie al sostegno di Associazione Scenario, e il vincitore dell’omonimo Premio nel 2021, Le Etiopiche, di Mattia Cason, prima parte di una trilogia incentrata sulla figura di Alessandro Magno, simbolo della curiosità per tutto ciò che è “altro”, un modo per lanciare un appello a favore di un’Europa più unita e aperta alle culture straniere.

Dopo le audizioni per il Premio Hystrio alla Vocazione, domenica 18 alle ore 18 lettura scenica di Camminatori della patente ubriaca di Nicolò Sordo e, a seguire, (ore 19,30) L’ombra lunga del nano in cui la Compagnia Les Moustaches, partendo dalla fiaba di Biancaneve, indaga le dinamiche nelle relazioni di coppia.

Conclude la programmazione domenicale, alle 21,30, Oh, little man, testo e regia di Giovanni Ortoleva, con Edoardo Sorgente. Il monologo è ispirato alle crisi finanziarie che, dal Novecento all’inizio degli anni Duemila, hanno messo in ginocchio il sistema capitalista per riportarlo poi in vita rafforzato.

Giungono al termine, lunedì 19 settembre dalle 9,00 alle 13,30, le audizioni dei giovani attori finalisti candidati al Premio Hystrio alla Vocazione. Alle 18,30 mise en espace di Paesaggio estivo con allocco che ascolta di Matteo Caniglia, vincitore del Premio Hystrio Scritture di Scena 2022 per la regia di Sabrina Sinatti e, dalle 21, serata-spettacolo per la proclamazione dei vincitori del Premio Hystrio 2022.

Hystrio Festival ha vinto il Bando per la Cultura 2021 di Fondazione Cariplo, ottenuto il contributo ministeriale a valere sul Fus del triennio 2022-24 e il sostegno di Regione Lombardia.

Premio Hystrio Informazioni

Spettacoli: 10 euro

Letture sceniche: 7 euro

Daily Passport: 15 euro

Festival Passport: 40 euro

Mise en espace (19 settembre): ingresso gratuito

con prenotazione obbligatoria (segreteria@hystrio.it)

L’ingresso alla serata finale è libero

Info:

www.hystriofestival.it

www.elfo.org/rassegne/hystrio-festival-2022.htm

Per informazioni e acquisto biglietti:

biglietteria@elfo.org

+39 02.00.66.06.06