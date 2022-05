Il Teatro Menotti Filippo Perego di Milano ha presentato Contemporanea 2022, festival dedicato alla creatività giovanile.

All’interno del teatro infatti dal 18 maggio al 26 giugno 2022 giovani artisti ci faranno entrare nel loro mondo artistico, condivideranno con noi il loro modo di sentire, di vedere il mondo, l’arte.

Tanti i linguaggi artistici usati: teatro, danza, musica, arte visiva, comicità d’autore, cinema, filosofia.

Si potranno quindi scoprire, in tutto l’arco della giornata, giovani artisti emergenti e le loro creazioni.

Forse però, la grande portata di questo Festival sta nell’incontro generazionale. Il Menotti diventa infatti lo spazio dove i “grandi” incontrano i sogni, le difficoltà, le paure, la musica dei giovani.

Contemporanea 2022 al Teatro Menotti incontri tra generazioni

Uno spazio raro, quantomai necessario, dove si può cominciare a tratteggiare la solidarietà di domani e interrogarsi in che misura e secondo quali modalità la società può sin da ora integrare le aspettative dei giovani.

Tanti gli artisti under 35 e le giovani compagnie coinvolte.

Parlano di lavoro, come Le Ore Piccole/ Compagnia Dunamis in Audizione, scritto da Chiara Arrigoni. Lo spunto è un trafiletto di giornale che racconta di un party con roulette russa sessuale in Inghilterra, in cui una persona è segretamente affetta da HIV e nessuno dei partecipanti alla festa è legittimato a usare preservativi. Lo scopo di questo gioco pericoloso è proprio «gustare il brivido di non sapere se si finirà contagiati».

La drammaturga pone però lo sguardo sulle vittime sacrificali che sono disposte a fare da untori silenziosi, forse per soldi, o forse per disperazione. E l’Audizione diventa quel terreno impervio capace di raccontare i soprusi di un mondo lavorativo pieno di disfunzioni.

Liberamente ispirato a La maschera della morte rossa di E.A. Poe, il lavoro di Nutrimenti Terrestri diventa un momento di riflessione sulla pandemia.

Godot.Live 2022 Controtempo a Teatro è un viaggio tra musica e parole, aneddoti e racconti che sono alle base delle canzoni di questo giovane cantautore milanese, Godot che presenta brani del disco Controtempo e pezzi inediti.

Alcune canzoni dei Pink Floyd vengono riprese da Enrico Ballardini che discute di vita morte, amore, insieme a HelenaHellwig in Soli come i Pink Floyd.

Antonio – vita di un guitto, nasce come progetto di formazione a cura di Tindaro Granata

alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. Il testo è di Antonio Perretta, anche in scena. É un racconto sul suo passato, la famiglia, le radici, la sua terra. Sempre suo Leda Kreider, scritto per la giovane collega italoamericana Leda Kreider.

Federico Frusciante, livornese, tra i primi a parlare di cinema sul web, Racconta il cinema

Contemporanea 22: focus sulle Arti Visive

Lo studio Very Seri Lab fondato da tre artisti emergenti: Tiziano Crisanti, Farouk El Sharkawy e Lorenzo Gerletti, offre 6 appuntamenti imperdibili per entrare in una realtà fatta di arte, divertimento e intrattenimento, dal 19 al 25 maggio :

19 maggio ore 18 Vernissage| Eppur tutto si muove, della mostra nel foyer del teatro e incontro con gli artisti

20 maggio dalle ore 10 alle 18 Talk&prove di stampa xilografica, 50 posti disponibili – Incontri suddivisi in 4 sessioni da 2 ore. Attraverso l’uso di moduli xilografici si comporranno una serie di stampe per spiegare la tecnica e le curiosità di questa arte. I partecipanti porteranno a casa una copia della tiratura realizzata.

21 maggio ore 10 Talk Veryseri: I ragazzi del Veryseri Lab racconteranno la loro realtà condividendo con il pubblico la loro esperienza.

22 maggio ore 10 Live Painting: Farouk, Lorenzo e Tiziano eseguiranno un dipinto a 6 mani accompagnati dalla musica live degli artisti della Petricore Sounds.

24 maggio dalle 10 alle 18, Live printing serigrafia , 20 posti disponibili – Incontri suddivisi in 4 sessioni da 2 ore. Verrà approfondita la storia e la tecnica della stampa serigrafica seguita da una dimostrazione live.

25 maggio ore 17, Presentazione libro V.I.P.,a cura del professore Daniel Tummolillo

V.I.P., Various Italian Printmake, è il primo libro italiano incentrato sul mondo della serigrafia in Italia scritto da Daniel Tummolillo, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Contemporanea 2022

