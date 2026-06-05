Hyundai porta Atlas in campo: il robot umanoide di Boston Dynamics impara a giocare a calcio

Il futuro della robotica passa anche dal calcio. È questo il messaggio al centro di “School of Football”, la nuova serie social lanciata da Hyundai che vede protagonista Atlas, il celebre robot umanoide sviluppato da Boston Dynamics, società leader nel settore della robotica e parte di Hyundai Motor Group. Attraverso cinque episodi, il progetto racconta il percorso di apprendimento del robot, trasformando uno degli sport più amati al mondo in un laboratorio di innovazione, emozione e intelligenza artificiale fisica.

L’iniziativa si inserisce all’interno della piattaforma globale “Next Starts Now”, sviluppata da Hyundai in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026™, di cui il marchio è sponsor ufficiale. L’obiettivo è mostrare come la robotica del futuro possa essere sempre più vicina alle persone, non soltanto dal punto di vista funzionale, ma anche attraverso elementi tipicamente umani come curiosità, creatività ed espressività.

Nel corso della serie, Atlas compie un vero e proprio percorso di crescita. Inizialmente osserva il comportamento dei tifosi, studiandone entusiasmo, passione ed energia. Successivamente apprende le basi del calcio, sviluppando capacità di controllo del corpo, coordinazione, passaggi e tiri. Come un giovane atleta alle prime armi, il robot migliora progressivamente le proprie prestazioni attraverso allenamento, ripetizione e apprendimento continuo.

Il momento culminante del progetto arriva con l’esecuzione del “Ghost Rabona”, una delle giocate più spettacolari e tecnicamente impegnative del calcio. Si tratta di un calcio effettuato incrociando le gambe durante il movimento, un gesto che richiede equilibrio, precisione e una complessa gestione della dinamica corporea. Per raggiungere questo risultato, Atlas è stato addestrato utilizzando sofisticate tecniche di Reinforcement Learning, analizzando dati reali dei movimenti dei calciatori e ripetendo migliaia di simulazioni in ambienti fisici virtuali.

Uno degli aspetti più significativi della campagna è l’autenticità delle performance mostrate. Hyundai sottolinea infatti che tutti i movimenti presenti nei video sono stati realmente eseguiti da Atlas, senza ricorrere a effetti generati al computer. Un elemento che evidenzia i progressi raggiunti da Boston Dynamics nel campo della Physical AI e della robotica dinamica.

Oltre alla serie principale, Hyundai ha pubblicato contenuti esclusivi dietro le quinte che illustrano il processo di sviluppo e addestramento del robot. L’iniziativa rappresenta una concreta dimostrazione della visione “Progress for Humanity” del Gruppo, secondo cui le tecnologie più avanzate possono diventare più accessibili e coinvolgenti quando vengono raccontate attraverso linguaggi universali come lo sport.

Con “School of Football”, Hyundai non si limita a mostrare le capacità di Atlas, ma propone una riflessione sul futuro della collaborazione tra esseri umani e robot, anticipando scenari in cui intelligenza artificiale, mobilità e automazione lavoreranno insieme per ampliare le possibilità del domani.