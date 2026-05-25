America’s cup, Luna Rossa trionfa su New Zealand

Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris. Questi i membri dell’equipaggio che nella giornata di ieri, 24 maggio 2026, hanno trionfato a Cagliari nella Louis Vuitton 38/a America’s Cup. Dopo il trionfo alle gare preliminari si punta ora a quelle di Napoli che andranno dal 24 al 27 settembre, ma soprattutto alla grande sfida del 2027.

L’avversario principale rimane il defender Emirates Team New Zealand nella classe Ac75. Quello stesso New Zealand che nel momento decisivo ha commesso il passo falso della partenza anticipata, subendo così una penalità che in breve ha reso Luna Rossa irraggiungibile.

Per una bizzarra ironia della sorte, una partenza anticipata ha giocato a sfavore anche dell’equivalente junior di Luna Rossa, Luna Rossa Women & Youth, che così non hanno potuto aggiudicarsi il primo posto. Tocca dunque a Luna Rossa Senior guidare il carro dei vincitori (o sarebbe meglio dire la barca dei vincitori) fino a Cagliari, dove cittadini e tifosi hanno riservato loro un’accoglienza trionfale.