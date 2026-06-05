Genesis Magma Racing pronta alla sfida della 24 Ore di Le Mans

Genesis Magma Racing è pronta a scrivere una pagina importante della propria storia con il debutto alla 24 Ore di Le Mans, la gara endurance più celebre e prestigiosa al mondo. Il team affronterà il terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship (WEC) 2026 schierando due GMR-001 Hypercar nella classe regina della competizione, diventando il primo costruttore sudcoreano a prendere parte alla leggendaria corsa francese.

Per una squadra all’esordio assoluto a Le Mans e alla sua terza apparizione nel campionato mondiale endurance, l’obiettivo principale è chiaro: portare entrambe le vetture al traguardo. Una sfida che richiede affidabilità meccanica, precisione operativa e una gestione impeccabile di ogni dettaglio nell’arco delle 24 ore di gara. In preparazione all’evento, Genesis Magma Racing ha svolto una sessione di test endurance sul circuito di Le Castellet, concentrandosi in particolare sui turni di guida notturni e sull’affinamento delle procedure operative.

“Essere il primo costruttore sudcoreano a Le Mans è un grande onore”, ha dichiarato il Team Principal Cyril Abiteboul, sottolineando come completare la gara rappresenti il risultato più importante per la stagione. Dello stesso avviso anche Gabriele Tarquini, Sporting Director del team, che ha evidenziato l’importanza di una gestione accurata dell’energia, della concentrazione e della comunicazione tra piloti e ingegneri.

In occasione del debutto sul circuito della Sarthe, le due GMR-001 Hypercar sfoggeranno una livrea speciale che celebra l’identità del marchio. Il design presenta un suggestivo gradiente cromatico che passa dal Magma Orange nella parte anteriore al rosso intenso nella sezione posteriore, richiamando l’energia della Corea e il dinamismo delle vetture ad alte prestazioni. La scritta “Magma” in hangeul, l’alfabeto coreano, completa una veste grafica studiata per garantire un forte impatto visivo senza compromettere le prestazioni.

Il progetto sportivo rappresenta anche un’importante vetrina per la crescita del marchio Genesis in Europa e in Italia. Il brand premium coreano ha infatti avviato il proprio percorso nel mercato italiano all’inizio del 2026 con una gamma completamente elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Parallelamente, è in corso lo sviluppo della rete commerciale, che vedrà l’apertura del primo showroom a Padova presso Ferri Auto, seguito da una seconda sede a Roma.

Con il debutto a Le Mans, Genesis rafforza il proprio posizionamento come marchio orientato a design, innovazione e performance, portando sulla scena internazionale una visione moderna della mobilità premium e delle competizioni endurance.