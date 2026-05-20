Calcio al bivio: Malagò sfida Abete per la corona della FIGC

Mancano poche settimane al 22 giugno 2026, la data che segnerà il destino del calcio italiano. L’assemblea elettiva per la presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) si preannuncia come uno dei congressi più tesi, polarizzati e incerti degli ultimi vent’anni. Il deposito ufficiale delle candidature, avvenuto a metà maggio, ha definitivamente tolto il velo sui nomi dei due sfidanti e, soprattutto, sulle due visioni diametralmente opposte del sistema sportivo nazionale che si contenderanno la poltrona più importante di Via Allegri: da un lato Giovanni Malagò, dall’altro Giancarlo Abete.

La discesa in campo di Malagò rappresenta il tentativo di rottura più forte degli ultimi tempi. L’ex storico presidente del CONI, attualmente alla guida della Fondazione Milano-Cortina 2026, ha deciso di giocare il tutto per tutto per conquistare la Federcalcio.

Alle sue spalle si è compattato il blocco del calcio d’élite: 18 club su 20 della Lega Serie A hanno votato a favore del suo sostegno economico e politico. Il progetto di Malagò parla una lingua spiccatamente manageriale e internazionale, orientata alla valorizzazione del brand di massimo campionato, alla spinta verso una maggiore autonomia dei grandi club e all’attrazione di investimenti esteri per modernizzare le infrastrutture.

A sbarrargli la strada c’è però il ritorno in prima linea di una figura iconica della politica sportiva italiana: Giancarlo Abete. Già presidente della FIGC dal 2007 al 2014 e attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti (LND), Abete si presenta come il garante dell’ortodossia, della stabilità p, soprattutto, dei territori. Se Malagò ha dalla sua il peso finanziario della Serie A, Abete controlla i serbatoi di voti più massicci del sistema federale. La LND, da sola, pesa infatti per il 34% all’interno dell’assemblea elettiva. Il piano di Abete punta alla difesa del modello piramidale del calcio, dove la base dilettantistica e giovanile deve essere protetta dai desideri egemonici delle super-potenze commerciali.

Dietro la facciata diplomatica dei comunicati, lo scontro si sta consumando su due binari paralleli. Il primo è di natura squisitamente giuridica e riguarda lo spettro dell’ineleggibilità che pende sulla testa di Malagò. I sostenitori della linea conservatrice invocano le rigide norme del cooling off period, il periodo di transizione obbligatorio che impedirebbe a chi ha coperto ruoli di controllo apicali nello sporto nazionale (come la presidenza del CONI) di candidarsi immediatamente alla guida di una singola federazione. Abete ha commentato la vicenda dichiarando che la questione “non è di sua competenza”, demandando la patata bollente agli organi di controllo interni della FIGC, attesi al verdetto finale sulla veridica formale delle liste entro il 22 maggio.

Il secondo binario è quello dell’impatto politico-istituzionale. Il Ministero dello sport, guidato da Andrea Abodi, osserva con profonda e dichiarata preoccupazione una spaccatura che rischia di paralizzare l’intero movimento proprio alla vigilia di riforme strutturali non più rimandabili. Negli ambienti governativi circola con insistenza una parola che spaventa tutti: commissariamento. Se le urne del 22 giugno dovessero sancire un pareggio politico o un muro contro muro che renda impossibile governare la transizione del calcio italiano, l’intervento governativo potrebbe diventare l’unica strada percorribile per evitare il collasso gestionale.

Quello tra Malagò e Abete non è semplicemente un duello tra due uomini forti dello sport italiano, ma una vera e propria resa dei conti ideologica. Da una parte l’idea di un calcio-azienda guidato dai top club, dall’altra la difesa del calcio popolare e di provincia radicato nelle sezioni territoriali. Al voto mancano poche settimane, ma la sensazione è che il futuro del pallone in Italia sia già entrato nei minuti di recupero.