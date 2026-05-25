Antonelli, poker a Montreal. Hamilton secondo con la Ferrari

Il giovane bolognese della Mercedes vince per la quarta volta consecutiva e supera un record storico. Sul podio con lui due campionissimi come Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Kimi Antonelli non smette di stupire. Sul circuito di Circuit Gilles Villeneuve, il pilota bolognese della Mercedes ha firmato la sua quarta vittoria stagionale consecutiva, entrando di diritto nella storia della Formula 1. È diventato il primo pilota a vincere le prime quattro gare della propria carriera consecutivamente. A soli 19 anni, Antonelli sta scrivendo un capitolo che sembrava impossibile.

Una battaglia epica, poi la fortuna aiuta i coraggiosi

Per trenta giri, il Gran Premio del Canada è stato un duello serratissimo tra Antonelli e il suo compagno di squadra George Russell, che arrivava a Montreal da favorito: pole nella Sprint, vittoria nella gara breve del sabato e pole anche in qualifica. Tutto lasciava pensare a una sua giornata di gloria.

Invece, alla partenza, Kimi ha bruciato Russell e ha preso la testa della corsa. I due si sono alternati al comando nelle prime fasi di gara, ma l’italiano non ha mai mollato, restando incollato alla Mercedes del compagno di squadra e mettendolo sotto una pressione costante e logorante. Al trentesimo giro, quando la battaglia era ancora apertissima, la vettura di Russell si è fermata per un problema tecnico. La gara, di fatto, si è decisa lì.

Da quel momento Antonelli ha gestito con maturità fino alla bandiera a scacchi, tagliando il traguardo davanti a due leggende viventi del motorsport.

Hamilton rilancia la Ferrari: secondo posto in Canada

Il secondo posto è andato a Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, al primo anno con la Ferrari, ha centrato il suo miglior piazzamento in gara con la Rossa, conquistandolo con una rimonta nell’ultimo tratto di gara in cui ha superato Verstappen, che ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio con la Red Bull.

Dal podio Hamilton non ha nascosto la propria emozione: ha ringraziato il team per l’accoglienza ricevuta, ha confessato il suo amore per la pista canadese e ha parlato di un risultato incoraggiante per il lavoro che la squadra sta portando avanti. La Ferrari tira un sospiro di sollievo anche grazie al quarto posto di Charles Leclerc.

Disastro McLaren, ottimo Colapinto

Se Mercedes e Ferrari sorridono, la McLaren esce dal Canada con le ossa rotte. Alla partenza, con una leggera pioggia nell’aria, il team ha scelto di montare le gomme da bagnato su entrambe le vetture. Una scommessa persa: dopo due soli giri, Lando Norris e Oscar Piastri sono stati costretti a rientrare ai box per cambiare gomme, ritrovandosi in fondo al gruppo. Norris si è poi ritirato per un guasto, mentre Piastri ha chiuso fuori dalla zona punti.

Tra le note positive della giornata c’è sicuramente Franco Colapinto: l’argentino dell’Alpine ha chiuso sesto, portando punti pesanti alla squadra francese che ha visto andare a punti anche Pierre Gasly, ottavo. La top ten è stata completata da Liam Lawson settimo, Carlos Sainz Jr. nono e Oliver Bearman decimo.

Il Mondiale è già di Antonelli?

I numeri parlano chiaro. Dopo cinque gare, Kimi Antonelli guida il Mondiale piloti con 131 punti, contro gli 88 di Russell, i 75 di Leclerc e i 72 di Hamilton. Un vantaggio di 43 lunghezze sul compagno di squadra che, a questo punto della stagione, inizia a pesare in modo significativo. Nel Mondiale costruttori la Mercedes è prima con 219 punti, davanti a Ferrari a 147 e McLaren a 106.

Con la stagione europea alle porte, il ragazzo di Bologna si presenta da grande favorito. E l’immagine del podio di Montreal -Antonelli al centro, Hamilton a destra, Verstappen a sinistra, undici titoli mondiali complessivi tra i due rivali -dice tutto su quanto in alto stia già volando.