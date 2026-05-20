Al Golf Club Carimate l’ultima tappa italiana del torneo amatoriale firmato Genesis

Dopo il debutto al Golf Club della Montecchia di Padova e la seconda tappa al Golf Club dell’Olgiata di Roma, Genesis European Golf Cup arriva al Golf Club Carimate, in provincia di Como, per l’appuntamento conclusivo del calendario italiano.

Il torneo amatoriale firmato Genesis nasce per riunire golfisti e clienti in alcune delle location più rappresentative del panorama europeo, creando un contesto in cui performance sportiva, ospitalità ed esperienza di Brand si integrano in modo naturale.

Presente in diversi Paesi europei, il circuito si inserisce nella più ampia strategia internazionale con cui Genesis rafforza il proprio legame con il mondo del golf, affiancandosi alle partnership globali del Brand nei principali appuntamenti professionistici internazionali, tra cui il Genesis Scottish Open nel Regno Unito e il Genesis Invitational negli Stati Uniti.

La tappa di Carimate chiude il percorso italiano di un circuito europeo che, tra aprile e maggio 2026, coinvolge sei sedi distribuite in quattro Paesi. Il format è stato pensato non solo per offrire un’esperienza di gioco esclusiva, ma anche per dare ai partecipanti l’opportunità di rappresentare l’Italia alla finale europea, in programma al Renaissance Club in occasione del Genesis Scottish Open.

In Italia, Genesis European Golf Cup coinvolge circa 80 golfisti per ciascuna tappa in un ambiente selezionato, dove sport, relazioni e cura dell’esperienza riflettono l’approccio distintivo del Brand all’ospitalità. La scelta del golf interpreta infatti un territorio affine all’identità Genesis: uno spazio in cui attenzione al dettaglio, stile e qualità dell’esperienza diventano elementi centrali della relazione con gli ospiti.

Questo approccio si armonizza con la filosofia di design Athletic Elegance di Genesis, in cui dinamismo e purezza stilistica si fondono in un equilibrio capace di esprimere un’eleganza distintiva e contemporanea.

Durante la tappa di Carimate, gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di scoprire da vicino la gamma Genesis disponibile per il mercato italiano attraverso attività di test drive dedicate.

Ulteriori informazioni e modalità di partecipazione alla Genesis European Golf Cup sono disponibili su genesis.com.

Tra prodotto e identità di Brand: Genesis consolida la propria presenza in Italia

“Con la tappa di Carimate si chiude il primo percorso italiano della Genesis European Golf Cup, un progetto che ci ha permesso di incontrare clienti e appassionati in tre contesti d’eccellenza e di portare sul territorio la nostra idea di ospitalità. Il golf è per Genesis un ambiente naturale in cui costruire relazioni autentiche, perché unisce attenzione, concentrazione e cura del dettaglio: valori molto vicini al nostro modo di interpretare il rapporto con gli ospiti. Dopo Padova e Roma, Carimate rappresenta un ulteriore momento importante nel percorso di sviluppo del Brand in Italia e nel dialogo con il pubblico italiano”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Fondata a Seul nel 2015, Genesis ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio, dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale. Il Brand ha da poco avviato la commercializzazione in Italia con l’apertura dei listini e dell’ordinabilità della gamma elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.

La gamma italiana di Genesis comprende:

• GV60, C-SUV premium compatto dal design distintivo e sportivo, caratterizzato da tecnologie avanzate, architettura elettrica a 800V e un’autonomia fino a 561 km WLTP. Disponibile a partire da € 56.400.

• Electrified GV70, D-SUV elettrico che unisce comfort, precisione di guida e tecnologie evolute in un modello pensato per offrire spazio, raffinatezza e versatilità. Disponibile a partire da € 69.900.

• Electrified G80, berlina premium di rappresentanza del segmento E, 100% elettrica, che interpreta la visione del Brand attraverso comfort elevato, qualità percepita e soluzioni tecnologiche avanzate. Disponibile a partire da € 81.800.

Tutti i modelli sono accomunati dalla filosofia di design Athletic Elegance, da materiali di alta qualità e da un’esperienza costruita intorno al comfort e alla fluidità dell’interazione. L’offerta è inoltre supportata dal programma 5 Year Care Plan, che include cinque anni di garanzia, manutenzione programmata, assistenza stradale, connettività e aggiornamenti software.

Il Brand sta sviluppando la propria presenza sul territorio attraverso una rete selezionata e un approccio orientato alla qualità dell’esperienza cliente. Il primo showroom Genesis ha recentemente aperto a Padova presso Ferri Auto, mentre il secondo showroom aprirà a Roma entro l’estate.