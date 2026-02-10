Malen stende il Cagliari con una doppietta. Roma – Cagliari 2 a 0
Flavia Cataldi
- Sport

Malen stende il Cagliari con una doppietta. Roma – Cagliari 2 a 0

Malen stende il Cagliari con una doppietta. Roma – Cagliari 2 a 0

foto-articolo
Sport - 10 Febbraio 2026

di Flavia Cataldi

Condividi: