Gp Las Vegas: Mclaren squalificate e Verstappen vince, mondiale riaperto

I colpi di scena, si sa, arrivano all’improvviso e anche in questo mondiale 2025, a sole due gare dal termine, non poteva mancare la variabile impazzita che riapre il campionato. Max Verstappen ha vinto superando di forza in partenza Lando Norris ma non è questo il punto, perché il pilota inglese leader del mondiale ha concluso la gara con un fondamentale secondo posto mentre il suo rivale più prossimo, il compagno Oscar Piastri, non è andato al di là di un anonimo quarto posto finale. Il pilota britannico aveva quindi incrementato il suo vantaggio in classifica con un importante risultato ma poi nel dopo gara è arrivata la doccia fredda: entrambe le Mclaren sono risultate fuori norma per l’eccessivo consumo del pattino del fondo piatto.

L’infrazione è stata riscontrata nelle verifiche post gara e sanzionata con la squalifica di entrambe le vetture. La violazione è stata sicuramente involontaria poiché è consistita in un eccesso di consumo del pattino di 0,12 mm sulla vettura di Lando e di 0,24 mm sulla vettura di Oscar oltre lo spessore minimo consentito di 9 mm. La squadra ha parlato di un eccessivo porpoising (oscillamento verticale) riscontrato sugli pneumatici sulla pista di Las Vegas. Molto probabilmente questo saltellamento ha causato l’attrito del pattino sotto la vettura più del solito, portando ad un deterioramento eccessivo dello spessore e quindi alla squalifica.

L’effetto di questo doppio zero riapre clamorosamente il mondiale piloti perché se è vero che Norris conserva il suo discreto vantaggio su Piastri che aveva prima della gara qui è Verstappen a rientrare pienamente nella lotta iridata. Con la squalifica delle Mclaren il campione olandese ha raggiunto a pari punti in classifica proprio Piastri ed entrambi i piloti sono a 24 punti da Norris, esattamente lo spazio di una vittoria. Questa situazione incrementerà sicuramente la motivazione di Verstappen, il quale sta già correndo in uno stato di forma ottimale destinato solo ad aumentare e non è da escludere che sia in grado di vincere entrambe le ultime due gare in Qatar e ad Abu Dhabi. Certo, due vittorie non bastano nel caso Norris concluda secondo in entrambi gli appuntamenti ma come la Formula 1 ci ha insegnato nel corso della sua lunga storia, nulla è da escludere fino all’ultimo giro dell’ultimo Gran premio. Questo risultato avrà anche un grosso impatto psicologico sui piloti. Verstappen si è dimostrato quello mentalmente più saldo mentre i piloti Mclaren sono incappati complessivamente in più errori durante la stagione, compensati da una maggiore velocità ed efficienza della loro vettura. Chi non dimentica i ruota a ruota tra Verstappen e Norris dove l’aggressività di Verstappen ha messo in luce più volte una minore lucidità in Norris, per non parlare della spirale negativa in cui è caduto Piastri da Baku in poi. Ora tutto è riaperto e a due gare dalla fine tutto può succedere.