Caffè Vergnano è il nuovo Official Coffee di Juventus

Caffè Vergnano, azienda italiana specializzata nella produzione di caffè, sarà per la prima volta “Official Coffee” di Juventus Football Club.

La nuova partnership nasce dall’incontro tra due eccellenze torinesi profondamente legate al proprio territorio, ma capaci di portare nel mondo un’idea di italianità fondata su qualità e passione. Da una parte una torrefazione familiare fondata nel 1882 a Chieri, che ha fatto dell’autenticità, della tostatura lenta e della qualità artigianale il cuore del proprio approccio; dall’altra uno dei club sportivi più titolati a livello internazionale, simbolo di spirito competitivo e capacità di innovazione. A unirli, una visione comune fatta di attenzione alle persone e capacità di costruire relazioni autentiche, dentro e fuori dal campo.

Le parole del presidente di Caffè Vergnano

“Siamo orgogliosi di affiancare un’eccellenza come Juventus, con cui condividiamo l’appartenenza a un territorio che ha saputo generare storie imprenditoriali straordinarie” ha dichiarato Enrico Vergnano, Presidente di Caffè Vergnano. “Così come nello sport, anche nel nostro lavoro servono pazienza, dedizione e rispetto per la tradizione. È con questo spirito che, da generazioni, viviamo il caffè come un momento di condivisione e ispirazione. Questa partnership rappresenta l’opportunità di raccontare il nostro mondo a un pubblico nuovo, appassionato e globale”.

Arriva anche il commento del General Manager della Juventus

Dal canto suo Damien Comolli, General Manager di Juventus Football Club, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Caffè Vergnano, un’azienda che incarna perfettamente i valori di innovazione e autenticità che Juventus rappresenta. Questa partnership non solo celebra le nostre radici comuni, ma ci permette anche di portare l’eccellenza italiana nel mondo, attraverso la passione e la dedizione che mettiamo in ogni nostra iniziativa. Insieme, siamo pronti a offrire un servizio di eccellenza ai nostri tifosi all’interno dell’Allianz Stadium e a dare ancora più voce al mondo dello sport femminile.”

Esperienza di gusto per i tifosi

I tifosi e gli ospiti dell’Allianz Stadium potranno vivere un’esperienza di gusto firmata Caffè Vergnano: in tutte le aree Hospitality dell’Allianz Stadium, compresi i 66 Sky Box, oltre ai 28 bar presenti nello stadio, sarà possibile scoprire e degustare le miscele che raccontano la tradizione e passione per il caffè.



Sostegno allo sport femminile e inclusione

La partnership siglata prevede anche la sponsorizzazione della prima squadra femminile della Juventus, rafforzando l’impegno dell’azienda nel promuovere valori di inclusione e parità di genere. L’iniziativa si inserisce in continuità con il progetto Women in Coffee, il programma di sostenibilità sociale di Caffè Vergnano nato nel 2018 per sostenere l’empowerment femminile lungo tutta la filiera del caffè. L’obiettivo condiviso è quello di dare voce e visibilità a storie di donne che fanno la differenza, attraverso iniziative rivolte alla community Horeca e al mondo dello sport femminile.

Dopo essere stato scelto come Official Coffee dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Caffè Vergnano conferma con questa collaborazione il proprio impegno nel mondo dello sport, condividendo e promuovendo valori come spirito di squadra, rispetto, passione ed etica, che ispirano ogni giorno la propria visione aziendale.