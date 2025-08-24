Milan – Cremonese 1-2: il ritorno amaro di Allegri non è una questione tecnico-tattica, ma di “percezione del pericolo”
Giuseppe Ferrara
- Sport

Milan – Cremonese 1-2: il ritorno amaro di Allegri non è una questione tecnico-tattica, ma di “percezione del pericolo”

Milan – Cremonese 1-2: il ritorno amaro di Allegri non è una questione tecnico-tattica, ma di “percezione del pericolo”

foto-articolo
Sport - 24 Agosto 2025

di Giuseppe Ferrara

Condividi: