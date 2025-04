Coppe europee: goal, spettacolo  e ancora goal

Volge al termine questa settimana di spettacolo calcistico, che nell’arco di tre giorni regala emozioni e tanti, tanti goal che hanno colorato i quarti di finale europei. Stadi gremiti e urla a squarciagola, per partite ben lontane dal copione pre-scritto dai pronostici.

Andiamo con ordine e volgiamo lo sguardo alle sfide di Champions League, dove tradizionalmente i quarti di finale rendono uno spettacolo degno della competizione. Di grande qualità l’Aston Villa in casa che supera il PSG calando il tris, ma non sufficiente per recuperare la sconfitta della gara di andata, blindata dalle due reti dei francesi fuori casa che aprono le porte a Parigi per le tanto attese semifinali. Sarà l’Arsenal la sfidante della squadra di Luis Enrique, che con il secco 2-1 consolida la già ambiziosa vittoria della gara di andata contro il Real Madrid, per un complessivo 5-1 in due gare.

Veniamo all’altro lato del tabellone e con piacere accogliamo l’unica italiana rimasta nella massima competizione europea, che con sicurezza si accontenta di un pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco, in un secondo tempo che ha fatto tremare i polsi ai tifosi interisti. La squadra gioca però con la sicurezza dell’auto consapevolezza, figlia di un lungo percorso magnificamente intrapreso da Mister Inzaghi. Milano si lega allora direttamente a Barcellona per queste semifinali di Champions League, avendo i blaugrana superato il Borussia Dortmund, nonostante la sonora sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno, insufficiente per superare il 4-0 dell’andata.

Conference

Arriva poi il giovedì e con esso l’Europa League, accompagnata da una Conference League che regala soddisfazione alla serie A, con la Fiorentina che la sfanga con NK Celje, a cui non basta il 2-2 per superare la squadra di Palladino. Incontrerà in semifinale il Betis, a cui ha consegnato la semifinale il pareggio con il Jagiellonia Białystok, fermi sull’1-1. Si registra dall’altra parte, invece, un clamoroso atto di eroismo dello Djugarden, che ai supplementari annichilisce il Rapid Vienna siglando il 4-1, forte anche della defezione degli austriaci in seguito all’espulsione di Sangaré dopo appena 7 minuti, che ha di fatto segnato le sorti del match. Avversario ben più temibile incontreranno gli svedesi, che anche a fronte della sconfitta per 2-1 nella gara di ritorno, approda comunque alle semifinali grazie 3-0 dell’andata; il Chelsea è sicuramente la favorita della competizione, ma se una cosa possiamo aver appreso dalle decennali esperienze, è che chi entra Papa in conclave, esce cardinale.

Europa League

Tornando ora all’Europa League, possiamo certamente apprezzare quattro gare ricche di emozioni, che hanno regalato molti goal, ma anche assolute delusioni per sogni infranti da una sveglia che è suonata troppo presto. Partendo da ciò che più da vicino di riguarda, non basta il 3-1 della Lazio contro il Bodo Glimt, sufficiente appena per regalare l’illusione che tipicamente accompagna i rigori, viziati però da troppi errori dal dischetto, che di fatto regalano il passaggio del turno ai norvegesi, dopo una partita a lanciare il cuore oltre l’ostacolo.

Nonostante l’adrenalina regalata dalla squadra capitolina, maggiore spettacolo è sicuramente promanato dalla gara che ha visto il Manchester di Ruben Amorin superare per 5-4 il Lione di Fonseca, in una gara al cardiopalma in cui Maguire regala il vantaggio al 121’ minuto, facendo calare il sipario all’Old Trafford e scongiurando la roulette dei calci di rigore. Maggiore equilibrio invece nei match che hanno visto il Tottenham vincere di misura in casa dell’Eintracht, appena sufficiente per eliminare i rivali tedeschi, e l’Atletico Bilbao siglare il 2-0 in casa contro i Rangers, incapaci di fermare l’avanzata spagnola.

A conclusione allora di questa breve rassegna, orientiamo la nostra attenzione alle semifinali che, a partire dal 29/04 animeranno gli stadi e gli animi di tutti coloro a cui il Fato non ha ancora spezzato le ali. Ci attendono allora settimane di fuoco per questo finale di stagione, in cui il calcio sfoggia le sue abilità più accattivanti, nella speranza che queste semifinali restituiscano uno spettacolo degno delle aspettative.