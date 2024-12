Con un sonoro 5-0 la Roma augura un nuon natale ai tifosi giallorossi

La Roma omaggia i suoi tifosi con una prestazione scintillante rifilando un maestoso 5 a 0 al Parma

sceso in campo all’Olimpico come sparring partner della giornata. La tremenda sconfitta contro il Como sembra, si spera, cosa ormai lontana e le cinque reti odierne aprono il campo ad un futuro più ottimistico anche se i prossimi due incontri contro il Milan a San Siro ed il derby contro una Lazio inarrestabile saranno durissimi ma, come dice Dybala nel post partita, sono queste partite che danno quella carica e quella motivazione in più per fare bene.

La partita di Paulo Dybala

Dybala, proprio lui, invischiato ancora una volta in gossip calcistici quali i rumors che lo vedrebbero sulla strada di Istanbul, decreta ancora una volta – se mai ce ne fosse bisogno – che vuole la Roma anche solo per ripagare l’amore che ha ricevuto ed ancora riceve nella Capitale. Oggi il numero 21 ha dato il meglio di sé, due gol ed un assist perfetto per Dovbyk, anche lui tornato a sorridere. The man of the match ha spalancato le porte alla goleada giallorossa quando all’8’ viene steso in piena area di rigore da Balogh. Di Bello indica il dischetto e l’argentino insacca di mancino il vantaggio giallorosso.

La Roma spinge sulle fasce ed al 13’ arriva il doppio vantaggio romanista. Galoppata di Angelino

sull’out di sinistra, cross sul secondo palo per l’accorrente Saelemaekers che di destro al volo

trafigge Suzuki. Al 18’ squillo del Parma con un tiro da lontano di Hernani ma Svilar si fa trovare pronto e manda sulla traversa. Ma è uno squillo isolato. Le azioni sono corali, i quinti trovano sempre compagni in area, Konè strappa palloni ovunque e Paredes, rinato, disegna linee perfette in verticale. Sembra impossibile da credere se solo si pensa ad un mese fa.



Nella ripresa stessa musica. Al 51’ Saelemaekers prova il tiro verso la porta avversaria, il pallone

colpisce Dovbyk e carambola dalle parti di Dybala. L’argentino non si fa sorprendere e di destro da

due passi segna il 3 a 0 per la Roma. Il gol viene convalidato dopo il check Var. Camara prova ad impensierire Svilar con un tiro dal limite che scheggia la traversa. Al 73’ Saelemaekers viene atterrato in area da Mihaila, rigore netto e stavolta è Paredes a prendere la palla ed a metterla sul dischetto per il poker romanista. Partecipa alla festa anche Dovbyk quando all’ 83’ Dybala in area, pur potendo calciare a rete indisturbato, passa la sfera all’ucraino che la accompagna senza sforzi dentro la porta di Suzuki. Parola d’ordine “continuità” lo vedremo nelle prossime due impegnative gare e Ranieri oggi manda

un messaggio niente affatto subliminale alla squadra non facendo cambi per tutti i novanta minuti.

Tabellino

Roma – Parma 5 – 0

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino, Kone, Paredes, Saelemaekers, El

Shaarawy, Dybala, Dovbyk, All. Ranieri

Parma (4-2-3-1): Suzuki, Baòpgh, Almqvist (54’ Cancellieri), Bonny (70’ Mihaila), Valeri (59’

Benedyczak), Del Prato (54’ Valenti), Sohm, Coulibaly, Azevedo junior, Mohamed (46’ Camara),

Man. All. Pecchia

Marcatori: 8’ Dybala, 13’ Saelemaekers, 51’ Dybala, 74’ Paredes, 83’ Dovbyk (R)

Arbitro: Di Bello di Brindisi