Una perla di Pellegrini decide il match contro il Sassuolo

Il 50 porta fortuna al Capitano della Roma, al minuto cinquanta segna il suo cinquantesimo gol in carriera con cui decide la partita contro il Sassuolo e porta i giallorossi a ridosso del quarto posto in classifica. Partita difficile, a tratti ostica contro un Sassuolo che, seppure mancante di due giocatori fondamentali quali Berardi e Thorstvedt, mette in difficoltà i giallorossi e tiene sospeso il risultato fino alla fine. De Rossi sceglie El Shaarawy e Aouar accanto a Lukaku (Dybala out per lesione all’adduttore), e regala una chance a Karsdorp sulla fascia. Ballardini, complice l’assenza di Berardi punta su Defrel in attacco. La mancanza di Dybala ad inventare gioco si sente, la Roma è imprecisa specie nell’ultimo terzo di campo, senza ritmo e con poca cattiveria. La difesa del Sassuolo è alta e la Roma deve attaccare alle spalle e solo la fascia tenuta da El Shaarawy e Spinazzola spinge la fase di attacco mentre Karsdorp è sempre troppo impreciso specie nei cross. Molle anche Lukaku che sbaglia diverse occasioni. Subito al 4’ non schiaccia bene un cross perfetto di Spinazzola e nel recupero del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manca un invitante cross di Pellegrini.

Al minuto 50 il Capitano giallorosso fa tutto da solo, prende palla dalla sinistra, converge verso l’area di rigore e dal limite sfodera un destro magistrale che si insacca alle spalle di Consigli. Nella ripresa il Sassuolo si fa più arrembante e cerca il pareggio. Al 67’ un bel tiro di Racic impegna Svilar ma è sui piedi di Lukaku che arriva l’occasione più ghiotta per il raddoppio giallorosso, lancio di Cristante che coglie il belga sulla corsa, forse contrastato da Erlic, si sbilancia e tira alto sulla traversa. Il Sassuolo continua a pressare ed arriva in area con Bajrami che crossa al centro. Il pallone viene intercettato da Llorente che prende il palo della porta difesa da Svilar e gela l’Olimpico. E’ l’ultimo squillo del Sassuolo, il triplice fischio di Manganiello mette fine ad una partita insidiosa mentre l’Olimpico, oggi tutto dedicato ai tifosi giallorossi, festeggia con i tre punti i due anni di sold out.

Tabellino:

Roma – Sassuolo 1-0

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp (70’ Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola (37’ Angelino), Cristante, Paredes (72’ Bove), Pellegrini, Aouar (70’ Baldanzi), El Shaarawy (86’ Huijsen), Lukaku (86’ Azmoun). All.: De Rossi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Viti (86’ Tressoldi), Ferrari, Erlic, Pedersen, Henrique, Obiang (72’ Volpato), Racic (79’ Bajrami), Lauriente, Pinamonti (79’ Mulattieri), Defrel (73’ Boloca). All.: Ballardini

Marcatori: 50’ Pellegrini ( R)

Arbitro: Manganiello (sezione Pinerolo)