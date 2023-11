La Roma cala il tris all’Udinese e sale al quinto posto

Con tre gol rifilati all’Udinese la Roma scalda un gelido Olimpico battuto dal freddo intenso e conquista la quinta posizione in classifica a soli tre punti dal Napoli avvicinandosi alla zona Champions.

Non è così liscia la partita come il risultato finale potrebbe far credere, numerosi i black out dei giallorossi che lasciano, ad inizio ripresa, spazio al momentaneo pareggio dell’Udinese ma sono solo le incertezze e la mancanza di brillantezza in alcune fasi che danno coraggio ai friulani di osare ed essere pericolosi.

Prima del fischio di inizio i capitani, Pellegrini e Souza Silva, leggono il messaggio in ricordo di Giulia Cecchettin e contro la violenza sulle donne mentre sugli spalti sono presenti numerosi striscioni contro il femminicidio. “Diamo un rosso alla violenza” è il messaggio che la lancia la FIGC.

Al 14’ Mancini fa le prove per il vantaggio con un bel colpo di testa su corner di Pellegrini senza centrare la porta ma al 20’, su cross da calcio di punizione di Dybala, sbuca nel mucchio ed insacca alle spalle di Silvestri.

Dopo il gol la Roma controlla bene la partita e legittima il vantaggio contro un’Udinese disorientata e che non riesce ad essere pericolosa.

Nella ripresa i giallorossi partono nel secondo tempo con un ottimo approccio ma dura poco, al 58’, dopo due occasioni prima per Spinazzola poi per Lukaku, l’Udinese trova il pareggio, Thauvin su cross di Payero beffa Ndicka e Spinazzola e di testa insacca in rete con un Rui Patricio complice.

Mourinho sceglie cambi offensivi, vede una Roma spenta e scollegata. Fuori il rientrante Pellegrini ed uno stanco Spinazzola, dentro Azmoun ed El Shaarawy e dopo Bove e Zalewski per Paredes e Karsdorp.

Dybala sale in cattedra e all’81 fredda Silvestri dopo un’azione fantastica che parte dai piedi di Bove, sponda di Lukaku per la Joya che riporta la Roma in vantaggio.

Al 90’ arriva il gol anche per El Shaarawy con il suo marchio di fabbrica, il suo magnifico tiro a giro che arriva dalla sinistra con la palla che finisce all’angolino alle spalle di un incolpevole Silvestri.

La Roma soffre troppo e per sua colpa, lascia spazi e testa all’Udinese che però capitola davanti alle bocche di fuoco che Mourinho mette in campo nella ripresa. 3 punti preziosi che avvicinano i giallorossi alla zona Champions.

ROMA – UDINESE 3-1

Roma: Rui Patricio, Karsdorp (Zalewski), Cristante, Ndicka, Pellegrini (Azmoun), Llorente, Paredes (Bove), Dybala, Mancini, Spinazzola (El Shaarawy), Lukaku. All. Josè Mourinho

Udinese: Silvestri, Ebosele, Ajatìyi Success, Souza Silva, Fonseca Ferreira (Kabasele), Pérez, Samardzic (Lovric), Thauvin (Lucca), Bijol, Payero, Zemura (Kamara). All. Gabriele Cioffi.

Marcatori: 20’ Mancini (R), 58’ Thauvin (U), 81’ Dybala (R), 90’ El Shaarawy (R)

Arbitro: Massimi di Termoli