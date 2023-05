MotoGP, Le Mans: Bezzecchi dominatore. Martin e Zarco sul podio

Scintille, cadute, colpi di scena e una grande conferma: Marco Bezzecchi. Succede di tutto a Le Mans, nel GP di Francia, quinta prova del mondiale di MotoGP. Lo fa da padrone Marco Bezzecchi, che vola via in solitaria e firma la sua seconda vittoria in stagione. Una prova di forza e carattere per il pilota del team VR46; una conferma, dopo la vittoria in Argentina, che il giovane pilota riminese ha la stoffa per ambire a qualcosa di importante, fin da subito.

Ma il vero spettacolo, unito a diversi (forse evitabili) brividi, si scatena alle sue spalle: al quinto giro Pecco Bagnaia controsorpassa Maverick Vinales, che lo aveva correttamente scavalcato. I due si toccano e finiscono fuori, tra proteste e qualche spinta di troppo; sempre nelle battute iniziali Luca Marini è vittima della chiusura dell’anteriore, a cui tenta di rimediare tenendo la moto su con il ginocchio. Alex Marquez arriva come un terno e lo travolge, per fortuna senza conseguenze; e poi, a tre giri dalla fine, come se non bastasse, Marc Marquez scivola dopo un duello perso contro il connazionale Jorge Martin, secondo al traguardo.

Chiude il podio il padrone di casa Johann Zarco, compagno di squadra di Martin sulla Ducati Pramac. Ottimo quarto posto finale per Augusto Fernandez (KTM) e quinto per Aleix Espargarò con la Aprilia superstite. Gara da dimenticare per la KTM ufficiale, che piazza solo Brad Binder (sesto), mentre Jack Miller cade dopo essere stato al comando.

In classifica generale, la vittoria avvicina Bezzecchi a Bagnaia, che resta leader (94 punti) ma a una sola lunghezza di distanza dal collega italiano (93 punti). Completa il podio Binder (81 punti), marcato da vicino da Martin (80 punti). Quinto Zarco a 66 punti, che precede Marini (54 punti). Poi tre piloti a 49 punti: Vinales, Miller e Quartararo. Chiude la top ten Rins a quota 47 punti.

Fonte immagine: Top Car News

L’ordine di arrivo del GP di Francia 2023