Essere leggenda: la nostra intervista a Vincenzo Maenza

Tralasciando per un momento i record e le vittorie agonistiche, qual è l’insegnamento più importante che ti ha lasciato la lotta?

La lotta mi ha insegnato ad affrontare le difficoltà della vita nel miglior modo possibile, con la massima determinazione.

Finale delle Olimpiadi di Barcellona: cosa non ha funzionato in quella lotta?

In realtà non potevo fare di più, il mio avversario era molto più giovane di me, fisicamente più potente e con una difesa impeccabile che non riuscii a sfondare nonostante il ritmo mostruoso che impostai.

Sei stato allenato da Gyuro Gyurov, quanto è stata importante la sua figura nella tua carriera e perché?

Fu importante poiché aveva un bagaglio tecnico di altissimo livello mondiale e dal punto di vista umano sapeva come prendermi e come gestirmi , avevamo un gran feeling.

“Pollicino”, chi ti diede questo soprannome?

Sinceramente non lo so, presumo un giornalista della mia zona comunque è un soprannome che mi piace molto e mi si addiceva.

Da agonista ad allenatore: cosa hai cercato di trasmettere ai tuoi allievi?

Impegno, serietà, determinazione, sacrificio ed i concetti tecnici che ho acquisito nella mia carriera cercando di creare affiatamento nel gruppo.