Eicma 2019: è la Streetfighter V4 la moto più bella

Avvocato e giornalista iscritto all'elenco pubblicisti, Giuseppe Ferrara nasce il 19 luglio del 1989 a Policoro (MT). Fino all’età di 19 anni vive a Nova Siri, un piccolo paese della provincia di Matera, per poi spostarsi a Milano, dove si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, indirizzo societario, dell’università commerciale Luigi Bocconi. Si laurea a pieni voti nel marzo del 2014 con una tesi sui controlli fiscali sugli enti non commerciali, lavorando contestualmente come consulente fiscale presso lo studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi & Associati. Iscritto alla pratica forense, consegue un master in domestic and international banking law e diviene consulente della NIKE consulting, società di consulenza direzionale specializzata nelle tematiche di internal governance. Collabora con 2duerighe dal 2012, dopo un’esperienza giornalistica presso la rivista online Basketlive. Nel 2013 diviene curatore della redazione della Basilicata e, successivamente, responsabile della sezione economia. Cura la rubrica “Speciale Fisco e Tasse” ed è inviato fisso allo stadio “Meazza” e al “Mediolanum Forum” di Milano per la cronaca delle partite di calcio e basket e le interviste ai protagonisti. Dal 2016 ha altresì avviato una collaborazione con il giornale cartaceo MilanoSud. Nel 2017 consegue l'abilitazione per l'esercizio alla professione d'Avvocato. È appassionato di letteratura, scrittura, economia e sport. Twitter: @PeppeFerrara89