Perché Argentina-Inghilterra non è mai una partita come le altre: storia delle isole Falkland/Malvinas 
Micaela Filippi
- Storie

Perché Argentina-Inghilterra non è mai una partita come le altre: storia delle isole Falkland/Malvinas 

Alla vigilia della semifinale tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali, la tensione torna a farsi sentire.

Perché Argentina-Inghilterra non è mai una partita come le altre: storia delle isole Falkland/Malvinas 

Alla vigilia della semifinale tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali, la tensione torna a farsi sentire.
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Storie - 15 Luglio 2026

di Micaela Filippi

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