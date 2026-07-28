Qatar, da piccolo emirato a potenza: l’importante lascito del suo ex emiro, lo sceicco Hamas bin Khalifaal Thani
Jacqueline Rastrelli
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Qatar, da piccolo emirato a potenza: l’importante lascito del suo ex emiro, lo sceicco Hamas bin Khalifaal Thani

Qatar, da piccolo emirato a potenza: l’importante lascito del suo ex emiro, lo sceicco Hamas bin Khalifaal Thani

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Storie - 28 Luglio 2026

di Jacqueline Rastrelli

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