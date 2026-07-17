Count-Binface, il personaggio satirico candidato nel Regno Unito

Alle elezioni suppletive per eleggere un parlamentare nel collegio di Clacton-on-Sea, nel Regno Unito, il principale avversario di Nigel Farage potrebbe essere “Count Binface”, un candidato satirico che interpreta un personaggio immaginario che indossa un bidone della spazzatura sulla testa.

Farage è il leader del partito di estrema destra Reform UK, e aveva vinto il seggio da parlamentare a Clacton-on-Sea nel 2024. Questa settimana però si è dimesso in modo molto plateale dopo essere stato accusato di avere ricevuto finanziamenti illeciti. Le sue dimissioni hanno reso necessaria un’elezione suppletiva, cui Farage ha subito detto che si ricandiderà, per ottenere un nuovo mandato popolare e – secondo tutta la politica britannica – per distogliere l’attenzione dalle indagini su di lui. Per ora non c’è ancora una data, anche se un’ipotesi è che potrebbero essere organizzate per il 6 agosto.

Farage intendeva usare le elezioni a Clacton come un modo per mostrare la sua forza elettorale, ma il suo piano è fallito rapidamente perché tutti gli altri partiti, dai Laburisti ai Conservatori, hanno detto che non presenteranno candidati, per non dare credito alle sue trovate pretestuose. Così al momento a Farage è rimasto un solo avversario: Count Binface. Count Binface, letteralmente “Conte-faccia-di-cestino”, è uno dei candidati satirici più famosi del Regno Unito (cestino, in inglese, si dice bin, da cui il nome). Negli ultimi dieci anni si è candidato in diverse occasioni come parlamentare e anche come sindaco di Londra, senza mai vincere. Spesso ha preso parte alle elezioni negli stessi collegi del primo ministro uscente o di altri politici famosi, per ottenere la massima esposizione mediatica possibile.

La partecipazione di Count Binface ha finito per dare alle suppletive a Clacton un tono farsesco, molto lontano dalla «lotta contro l’establishment» che il populista Farage si era ripromesso di fare. Alcuni politici importanti hanno perfino dato il proprio sostegno pubblico a Count Binface in opposizione a Farage, più o meno apertamente. Nel Regno Unito non è insolito che alle elezioni si presentino candidati satirici, perché le regole sono molto permissive e candidarsi è semplice: basta pagare 500 sterline e raccogliere le firme di dieci elettori registrati in quel collegio.

Count Binface è un personaggio impersonato dal comico Jon Harvey: è un alieno di 5.900 anni, e indossa un mantello, una tuta grigia e per l’appunto un casco che ricorda un cestino della spazzatura. In passato ha sfidato i primi ministri conservatori Boris Johnson, Theresa May e Rishi Sunak, raccogliendo sempre pochi voti, ma diventando un personaggio noto e molto riconoscibile. Nelle campagne precedenti ha fatto diverse proposte surreali e ironiche, per esempio ha proposto di nazionalizzare Adele, una famosissima cantante britannica, o di fissare a 80 anni l’età massima per votare. Altre sue richieste molto note sono rimettere in funzione il Ceefax, la versione britannica del Televideo, che non esiste più dal 2012, e anche vietare gli snack rumorosi nei cinema e le chiamate con il vivavoce sui mezzi pubblici.