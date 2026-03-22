Che fine ha fatto Nokia?

Se hai avuto un cellulare tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, è molto probabile che fosse un Nokia. E, diciamolo, funzionava sempre. Cadeva? Nessun problema. La batteria durava giorni. E poi c’era Snake, il gioco che ha fatto perdere ore a milioni di persone. Nokia non era solo un marchio: era parte della quotidianità.

Poi, quasi all’improvviso, è sparita. O almeno così sembra. Ma la realtà è un po’ più complessa, e anche più interessante.

All’inizio degli anni 2000, Nokia era praticamente imbattibile. Dominava il mercato dei telefoni cellulari in tutto il mondo. I suoi dispositivi erano semplici, solidi e accessibili. Non serviva essere esperti di tecnologia: bastava accendere il telefono e funzionava. Era proprio questo il suo punto di forza.

Il problema è che il mondo della tecnologia stava per cambiare, e molto velocemente.

Nel 2007 arriva l’iPhone. All’inizio, molti lo sottovalutano. Anche Nokia. Un telefono senza tastiera fisica? Tutto touchscreen? Sembrava quasi un esperimento. Ma in realtà era l’inizio di una rivoluzione. Poco dopo arriva Android, e improvvisamente il telefono non è più solo un telefono: è una specie di piccolo computer, con app, internet, social, tutto a portata di mano.

E qui Nokia inciampa. Principalmente perché non riesce a comprendere fino in fondo quanto stesse cambiando il gioco. Continua a puntare su Symbian, il suo sistema operativo storico. Che per l’epoca era anche avanzato, ma non abbastanza per reggere il confronto con i nuovi smartphone. L’esperienza utente era più complicata, meno intuitiva. E mentre gli altri correvano, Nokia sembrava andare con il freno tirato.

A un certo punto prova a recuperare. Nel 2011 stringe un accordo con Microsoft e lancia i telefoni Lumia con Windows Phone. Esteticamente bellissimi, fluidi, con ottime fotocamere.Ma c’era un problema enorme: le app.

Senza WhatsApp fatto bene, senza Instagram, senza tutte le app che ormai erano diventate fondamentali, anche il miglior telefono perdeva senso. E infatti Windows Phone non riesce mai davvero a decollare.

Nel 2014 Microsoft compra la divisione mobile di Nokia. Per molti è il colpo finale. Ed effettivamente, da quel momento, Nokia smette di essere un protagonista nel mondo degli smartphone.

Ma attenzione: Nokia non è morta.Ha semplicemente cambiato ruolo.

Oggi Nokia lavora soprattutto dietro le quinte. È una delle aziende più importanti al mondo nel campo delle infrastrutture di rete. In pratica, costruisce e sviluppa letecnologie che permettono a internet e alla telefonia di funzionare: 4G, 5G, connessioni globali. Non la vediamo, ma c’è. Eccome se c’è.

È un po’ come passare dal palcoscenico alla regia: meno visibile, ma fondamentale.

E i telefoni Nokia? Sono tornati, ma in modo diverso. Un’azienda chiamata HMD Global ha preso in licenza il marchio Nokia e ha iniziato a produrre nuovi smartphone. Oggi esistono ancora telefoni Nokia, con Android, puliti, semplici, senza troppe complicazioni. Non sono i più potenti sul mercato, ma puntano su affidabilità e facilità d’uso, un po’ nello spirito originale del brand.

E poi c’è la nostalgia.

Sono usciti anche “nuovi” modelli ispirati ai vecchi classici, come il 3310. Non sono smartphone, ma piccoli telefoni essenziali. Servono per chiamare, mandare messaggi, e poco altro. E proprio per questo piacciono: in un mondo pieno di notifiche e distrazioni, rappresentano una specie di ritorno alla semplicità.

La storia di Nokia, alla fine, è una lezione abbastanza potente.

Fa capire che anche i giganti possono cadere, non perché siano incompetenti, ma perché il mondo cambia più velocemente di quanto riescano ad adattarsi. Nokia non era “peggiore” degli altri. Ha solo reagito troppo tardi, eppure, non è scomparsa.

Oggi non è più il marchio che portiamo in tasca, ma è quello che rende possibile tutto il resto. È nelle reti, nei sistemi, nelle connessioni che usiamo ogni giorno senza pensarci.

Quindi, che fine ha fatto Nokia?Non è sparita. Si è trasformata.

E in un certo senso, è ancora più presente di prima, solo che non ce ne accorgiamo più.