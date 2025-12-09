Taranto sospesa: l’ultimo bivio dell’ex Ilva tra rinascita e declino

La vicenda dell’Ilva di Taranto è una storia che non appartiene soltanto alla città che la ospita: è una lente attraverso cui osservare le contraddizioni più profonde del nostro Paese. Quando negli anni Sessanta l’acciaieria fu progettata, sembrava incarnare l’idea stessa di modernità. L’Italia era nel pieno del suo boom economico: costruire una delle più grandi industrie siderurgiche d’Europa proprio nel Mezzogiorno significava affermare che il Sud poteva finalmente partecipare alla crescita, che anche lì si poteva immaginare un futuro solido, fatto di posti di lavoro, salari certi, welfare aziendale. Per una generazione di tarantini, l’Ilva è stata davvero questo: un approdo, una promessa, un’identità. Con il passare del tempo, però, quella forza rassicurante ha iniziato a incrinarsi. Le polveri rossastre che si fermavano sui balconi del rione Tamburi, gli odori metallici nell’aria, le ciminiere che non si spegnevano mai hanno iniziato a raccontare una realtà diversa. La città ha visto aumentare i casi di malattie respiratorie, patologie oncologiche, problemi legati allo sviluppo infantile. Non si è trattato di una rivelazione improvvisa, ma di un lento accumularsi di analisi epidemiologiche, testimonianze, allarmi. A un certo punto, Taranto si è accorta che quel gigante industriale che garantiva lavoro e pane stava però rosicchiando, silenziosamente, la salute e la serenità dei suoi abitanti. E allo Stato — e a tutti noi — si è riproposta una domanda che non trova mai risposta definitiva: quanto è disposto a pagare un Paese per proteggere i suoi posti di lavoro? E soprattutto: chi paga davvero quel prezzo? La questione è presto diventata giudiziaria, politica, morale. I sequestri giudiziari, i commissariamenti, le lotte tra poteri pubblici e privati, le inchieste che hanno coinvolto dirigenti e rappresentanti istituzionali hanno trasformato l’Ilva in un caso emblematico, un labirinto normativo e amministrativo che sembrava riflettere perfettamente l’incapacità dell’Italia di coniugare sviluppo industriale e tutela dei diritti fondamentali. Ogni tentativo di soluzione ne apriva un altro, come se la città e la sua acciaieria fossero condannate a un eterno pendolo tra chi invocava la chiusura immediata, in nome della salute, e chi difendeva la necessità di mantenere l’impianto attivo per non spegnere l’economia locale. Oggi, mentre l’Ilva — ora Acciaierie d’Italia — continua a vivere in un equilibrio fragile, tra Stato e privati, tra ipotesi di riconversione e continue emergenze, Taranto rimane sospesa. Molti parlano di transizione ecologica, di decarbonizzazione, di nuovi modelli produttivi; ma sullo sfondo resta una comunità che ha già pagato molto, più di quanto spesso si voglia ricordare. Ogni decisione sul futuro dell’impianto non è solo economica, è profondamente etica: riguarda la qualità della vita, la giustizia sociale, la visione stessa di ciò che consideriamo “progresso”. Negli ultimi giorni il dossier ex Ilva ha imboccato una curva decisiva: il governo ha autorizzato l’uso dei fondi rimanenti per garantire la continuità degli impianti fino a febbraio 2026, quando si chiuderà la gara per l’ingresso di un nuovo proprietario. Le dieci offerte arrivate includono tre proposte per l’acquisizione dell’intero complesso industriale, tra cui quelle della cordata azera Baku Steel, dell’indiana Jindal e del fondo statunitense Bedrock. È su questi nomi che si gioca il futuro di Taranto: se uno di loro presentasse un piano credibile di investimenti — dalla decarbonizzazione alla messa in sicurezza dei reparti più critici — l’acciaieria potrebbe imboccare un percorso di modernizzazione reale. Ma se le offerte si rivelassero fragili o speculative, il rischio è un ridimensionamento progressivo, con nuove ondate di cassa integrazione e il lento spegnersi degli impianti. In mezzo resta l’ipotesi di una riconversione parziale, sempre più discussa, che libererebbe Taranto dalla dipendenza esclusiva dall’acciaio. Qualunque sarà la scelta, ciò che accadrà nei prossimi mesi determinerà non solo il destino della fabbrica, ma la possibilità stessa per la città di immaginare un futuro diverso dal suo passato.