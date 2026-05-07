Presentazione del volume: “Enea Silvio Piccolomini (Pio II) tra le Alpi e l’Adriatico. Sulle tracce del grande umanista”
Maria Cilli
- 2 Mondi

Presentazione del volume: “Enea Silvio Piccolomini (Pio II) tra le Alpi e l’Adriatico. Sulle tracce del grande umanista”

Presentazione del volume: “Enea Silvio Piccolomini (Pio II) tra le Alpi e l’Adriatico. Sulle tracce del grande umanista”

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2 Mondi - 7 Maggio 2026

di Maria Cilli

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