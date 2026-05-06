La magia del balletto romeno incanta il Teatro Petruzzelli

​Profonda commozione presso il Teatro Petruzzelli in occasione dello spettacolo “Romeo e Giulietta”, portato in scena, in data 4 maggio 2026, dal corpo di ballo dell’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca:

un’esperienza artistica di rara intensità, in cui l’eleganza del gesto, la potenza espressiva e la profondità musicale hanno travalicato la dimensione performativa, assurgendo ad autentica meditazione sulla

condizione umana.

​“In questo tempio emblematico della cultura italiana, ove memoria artistica ed eccellenza si fondono armoniosamente, la danza si è fatta linguaggio universale; ogni sequenza scenica ha recato in sé la drammaticità, la fragilità e la nobiltà di una delle narrazioni più toccanti del patrimonio culturale europeo”, è stato il messaggio espresso da S.E. l’Ambasciatore di Romania in Italia, Gabriela Dancău.

​La presenza degli insigni artisti romeni a Bari, nel contesto dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, ha rappresentato non soltanto un momento di altissimo profilo artistico, bensì un’autentica

espressione della diplomazia culturale romena: una riaffermazione dei valori che accomunano le nazioni attraverso la sensibilità, l’eccellenza e il dialogo interculturale. Gli artisti dell’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca hanno offerto al pubblico un’interpretazione d’eccezione, nella quale la disciplina

accademica, la raffinatezza coreografica e l’intensità emozionale hanno trasfigurato il palcoscenico in uno spazio di memoria e commozione condivisa.

​L’Ambasciata di Romania in Italia rivolge i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile tale evento di assoluto rilievo: al Ministero della Cultura della Romania, al Ministero della Cultura dell’Italia, al Sindaco di Bari, Vito Leccese, per la lungimirante apertura istituzionale e la costante amicizia manifestata nei confronti della Romania, alla Direzione del Teatro Petruzzelli per la generosità nell’ospitare tale momento artistico in una cornice di così elevato valore simbolico, al Direttore Generale dell’Opera

Nazionale Romena di Cluj-Napoca, Florin Estefan, per la professionalità e la visione con cui promuove l’eccellenza culturale romena nel mondo, a tutti gli artisti e alle maestranze tecniche coinvolte e, in modo del tutto speciale, al Console Generale Ioana Gheorghiaș, per l’insigne attività e l’instancabile energia profusa nel consolidare costantemente le relazioni culturali tra la Romania e la Regione Puglia.

​“È stata una serata in cui il balletto è diventato linguaggio della memoria, della bellezza e del dialogo: una rinnovata testimonianza di come i grandi valori culturali abbiano il potere di unire individui, comunità e nazioni”, ha concluso l’Ambasciatore romeno.