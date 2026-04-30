Roma accoglie La Nueva Ola: il meglio del cinema spagnolo e latinoamericano in scena dal 6 al 10 maggio

Dal 6 al 10 maggio, Roma si trasforma ancora una volta in crocevia del cinema iberoamericano grazie alla 19ª edizione de La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Ospitata negli spazi del Cinema Barberini e del Cinema Troisi, la rassegna si conferma un appuntamento imprescindibile per appassionati e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo ampio e aggiornato sulle cinematografie di Spagna e America Latina.

Il cuore del festival è rappresentato dalle due principali sezioni competitive: La Nueva Ola del cine español e La Nueva Ola latinoamericana. Entrambe propongono opere inedite in Italia, selezionate per concorrere al Premio Urban Vision Group, valorizzando nuove voci e autori già affermati. Accanto a queste, il programma si arricchisce con sezioni parallele che ampliano ulteriormente l’offerta: Perlas, dedicata ai titoli più significativi della stagione internazionale; Clásicos, un omaggio ai grandi capolavori del passato; e Cortos, spazio riservato ai cortometraggi e ai nuovi talenti del formato breve.

L’edizione 2026 si distingue per una forte attenzione ai temi dell’identità, della memoria e della resistenza. Attraverso linguaggi e stili differenti, i film in programma raccontano le trasformazioni del mondo contemporaneo, affrontando questioni sociali, politiche e culturali con uno sguardo autoriale e spesso innovativo. Il festival diventa così non solo una vetrina cinematografica, ma anche un luogo di riflessione e confronto.

Tra gli eventi più attesi spicca l’incontro con il regista Julio Medem, che celebra il 25° anniversario del suo celebre film Lucía y el sexo, un’opera diventata iconica per il cinema spagnolo contemporaneo. Altro momento di rilievo sarà il focus dedicato all’illustratrice Rocío Quillahuaman, figura di spicco nel panorama artistico latinoamericano, che offrirà uno sguardo trasversale tra cinema e arti visive.

Con anteprime nazionali, ospiti internazionali e una programmazione ricca e diversificata, La Nueva Ola invita il pubblico a immergersi in un’esperienza cinematografica unica. Un’occasione preziosa per scoprire nuove storie, nuovi autori e, soprattutto, nuove prospettive sul presente.