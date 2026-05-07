Alla Camera dei Deputati un confronto sulle opportunità economiche tra Italia e Serbia

Si è svolto oggi, 7 maggio 2026, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in Via del Seminario 76 a Roma, un incontro dedicato alle prospettive di cooperazione economica tra Italia e Serbia e alle opportunità per il mondo imprenditoriale italiano.

L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori economici e membri della comunità imprenditoriale interessati ad approfondire le potenzialità del mercato serbo e i possibili sviluppi delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Al centro del confronto, i temi degli investimenti, della crescita economica e delle strategie di sviluppo in un contesto internazionale sempre più orientato alla cooperazione nell’area europea e balcanica.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato il ruolo strategico della Serbia come partner economico di crescente interesse per le imprese italiane, grazie alla sua posizione geografica, ai rapporti consolidati con l’Unione Europea e alle prospettive di sviluppo nei settori dell’industria, delle infrastrutture, dell’energia e dell’innovazione tecnologica. L’Italia rappresenta infatti uno dei principali partner commerciali della Serbia e numerose aziende italiane operano già nel Paese con investimenti nei comparti manifatturiero, agroalimentare e dei servizi.

L’iniziativa ospitata presso la Camera dei Deputati ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale e diplomatico per favorire nuove opportunità di collaborazione economica. L’incontro si inserisce nel quadro delle relazioni storiche tra Roma e Belgrado, rafforzatesi negli ultimi anni anche attraverso progetti di cooperazione economica e culturale.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle piccole e medie imprese italiane, considerate centrali nello sviluppo di partnership produttive e commerciali con il mercato serbo. Durante il confronto è emersa la volontà di consolidare ulteriormente gli strumenti di cooperazione e di promuovere nuove occasioni di dialogo tra istituzioni e imprese dei due Paesi.

L’appuntamento romano ha confermato il valore della collaborazione internazionale come leva di sviluppo economico e di crescita condivisa, ribadendo l’interesse comune di Italia e Serbia nel rafforzare relazioni economiche sempre più solide e strategiche.

Si è svolto oggi, 7 maggio 2026, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in Via del Seminario 76 a Roma, l’incontro dal titolo “Serbia Strategy 2023. Prospects for the Italian Business Community”, appuntamento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Serbia e alle prospettive di collaborazione per il mondo imprenditoriale.

L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori economici e membri della comunità imprenditoriale interessati ad approfondire le opportunità offerte dal mercato serbo e i possibili sviluppi della cooperazione bilaterale. Al centro del confronto, i temi degli investimenti, della crescita economica e delle strategie di sviluppo in un contesto internazionale sempre più orientato alla collaborazione tra Paesi europei e area balcanica.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo strategico della Serbia come partner economico di crescente interesse per le imprese italiane, grazie alla posizione geografica favorevole, ai rapporti consolidati con l’Unione Europea e alle prospettive di sviluppo nei settori dell’industria, delle infrastrutture, dell’energia e dell’innovazione tecnologica. L’Italia rappresenta da tempo uno dei principali partner commerciali della Serbia e numerose aziende italiane operano già nel Paese con investimenti nei comparti manifatturiero, agroalimentare e dei servizi.

La manifestazione ospitata alla Camera dei Deputati ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale e diplomatico nel favorire nuove occasioni di cooperazione economica. L’iniziativa si inserisce infatti nel quadro delle relazioni storiche tra Roma e Belgrado, caratterizzate negli ultimi anni da un crescente interesse reciproco sul piano commerciale e culturale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo delle piccole e medie imprese italiane, considerate tra i principali attori in grado di contribuire allo sviluppo di partnership produttive e commerciali con il mercato serbo. Durante i lavori è emersa la volontà di rafforzare ulteriormente gli strumenti di collaborazione e di creare nuove occasioni di incontro tra investitori, istituzioni e realtà imprenditoriali dei due Paesi.

L’appuntamento romano ha confermato il valore della cooperazione internazionale come leva di sviluppo economico e di dialogo tra territori, evidenziando il comune interesse di Italia e Serbia nel consolidare rapporti economici sempre più strutturati e orientati alla crescita condivisa.