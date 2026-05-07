La 61a Mostra d’arte di Venezia Labeinalle, che sarà aperta per visitatori da tutto il mondo dal 06 maggio al novembre 2026 per 6 mesi alla 61a mostra d’arte Venice Labeinalle, che si terrà aperta per visitatori da tutto il mondo da maggio. Dal 6 al novembre 2026 un’opera d’arte che rappresenta le nazioni, le nazionalità e le persone del nostro Paese è stata inaugurata dal Commissario del Padiglione Etiope e aperta al pubblico.

L’ambasciatore dell’E.F.D.R. in Italia, sua eccellenza Demitu Hambisa, alla cerimonia di apertura del programma Etiopia partecipa per la seconda volta a questa grande mostra internazionale d’arte (Pittura). Il governo etiope sta lavorando duramente per accelerare la crescita dell’industria dell’arte e del turismo.

Negli ultimi anni, su iniziativa del premier Dr. Abiy Ahmed, hanno introdotto progetti di sviluppo che mirano ad espandere il settore artistico, a rendere competitiva la nostra risorsa turistica a livello mondiale e ad ampliare lo sviluppo complessivo del settore e ad incrementare il suo contributo al sociale e al sviluppo economico dell’Etiopia.

Durante la cerimonia, il libro di aggiunte dell’onorevole premier Abiy Ahmed, Atm inglese è stato regalato alla biblioteca dell’amministrazione comunale di Venezia.

Diplomatici provenienti da diversi paesi invitati alla cerimonia di apertura del Padiglione Etiope, ospiti d’onore e artisti hanno partecipato e presentato al pubblico la cerimonia di preparazione del caffè del nostro paese e cibo culturale.