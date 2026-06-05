Heinz celebra l’ “amore irrazionale” con il Carota Burger: a Milano un evento tra food, tennis e cultura pop
Bianca Ricci
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Heinz celebra l’ “amore irrazionale” con il Carota Burger: a Milano un evento tra food, tennis e cultura pop

Heinz celebra l’ “amore irrazionale” con il Carota Burger: a Milano un evento tra food, tennis e cultura pop

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Rubriche - 5 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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