Heinz celebra l’ “amore irrazionale” con il Carota Burger: a Milano un evento tra food, tennis e cultura pop

La passione, quando è autentica, spesso sfugge a ogni spiegazione razionale. È da questa idea che nasce la nuova iniziativa di Heinz dedicata alla sua iconica maionese, protagonista di un evento speciale in programma il 6 giugno a Milano. Il brand porta infatti in Piazza Castello un’attivazione aperta al pubblico che unisce food, sport e intrattenimento per celebrare quello che definisce “l’amore irrazionale” per la Heinz Mayo.

Al centro dell’evento c’è il lancio del Carota Burger, un panino in edizione limitata pensato per rendere omaggio sia agli appassionati della maionese Heinz sia ai fan del tennis. Due mondi apparentemente lontani ma accomunati, secondo il marchio, dalla stessa intensità emotiva: una passione vissuta con entusiasmo, appartenenza e dedizione.

L’appuntamento si svolgerà presso il Chiosco Squadre Calcio di Piazza Castello e vedrà la partecipazione di creator, talent e community legate al mondo dello sport e del lifestyle. Dalle ore 13 e fino a esaurimento scorte, i primi 200 visitatori potranno assaggiare gratuitamente il Carota Burger, protagonista di una serie di attività di engagement e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico.

Per l’occasione Heinz ha scelto due protagonisti particolarmente riconoscibili nel panorama social italiano: Mocho, che vestirà i panni del “Mayo Chef”, e i Carota Boys, diventati celebri per il loro tifo appassionato e colorato nel mondo del tennis. Insieme presenteranno il nuovo panino, trasformandolo simbolicamente nel burger ufficiale degli amanti della maionese Heinz e della cultura tennistica contemporanea.

L’iniziativa rappresenta uno dei tasselli principali della strategia di comunicazione 2026 dedicata alla Heinz Mayo. Un progetto integrato che coinvolge televisione, social media, attività digitali, materiali nei punti vendita e iniziative Away From Home, con l’obiettivo di rafforzare la notorietà del prodotto e creare nuove occasioni di prova e coinvolgimento.

Secondo Daniela D’Aguanno, Marketing & Category Director di Kraft Heinz Italia, il Carota Burger nasce proprio dall’osservazione delle passioni autentiche delle persone, trasformate in un’esperienza di marca capace di andare oltre il semplice consumo. L’obiettivo è portare il brand all’interno dei rituali quotidiani e delle conversazioni che animano la cultura pop contemporanea.

Con questa attivazione, Heinz conferma la volontà di costruire un dialogo sempre più diretto con le proprie community, utilizzando linguaggi vicini alle nuove generazioni e valorizzando il ruolo del cibo come strumento di condivisione, identità e appartenenza. Perché, come suggerisce la campagna, alcune passioni non hanno bisogno di essere spiegate: vanno semplicemente vissute.