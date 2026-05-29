Il Forno di Rossopomodoro: nasce il nuovo format QSR della più grande catena italiana di pizzerie al mondo

Tre aperture simultanee oggi a Venezia, Bellinzago Novarese e Parigi Beauvais, con altri due punti vendita in arrivo a luglio

Inaugura oggi a Venezia Il Forno di Rossopomodoro, il nuovo format quick service restaurant che segna una svolta evolutiva per la storica catena di pizzerie di origine napoletana. Fondata nel 1998, Rossopomodoro ha visto lo scorso anno l’ingresso di Spoon Brands come nuovo partner azionista, che affianca l’azienda nei piani di espansione attraverso l’apertura di nuovi punti vendita su scala nazionale e internazionale, con particolare attenzione alle zone turistiche, ai centri commerciali, al segmento travel e alle high traffic road delle città.

Un format trasversale che va oltre il mono prodotto

“Il nostro nuovo format quick service restaurant – attualmente tra i segmenti più dinamici nel settore ristorazione – va oltre l’offerta mono prodotto e affiancherà il rinomato casual dining Rossopomodoro per dare vita a una proposta trasversale. Siamo un gruppo ben strutturato per aggregare diversi stili di cucina e andare incontro alle esigenze del consumatore contemporaneo: eterogeno e molto attento alle dinamiche di prezzo, velocità, promozioni ed esperienza social”, afferma Alessandro Lazzaroni, CEO di Rossopomodoro.

Il lancio avviene con tre aperture in simultanea: oltre a Venezia, aprono oggi un Forno a Bellinzago Novarese e un punto vendita all’aeroporto di Parigi Beauvais, quest’ultimo in partnership con Areas. Il programma di espansione proseguirà a luglio con altre due aperture: a Ravenna, presso il centro commerciale ESP, e a Fiumicino, presso il centro commerciale The Wow Side.

Una bakery moderna dalla mattina alla sera

Il concept alla base del nuovo format è quello di una bakery moderna capace di coprire tutti i momenti della giornata, accompagnando i clienti con ricette ricercate dall’alba fino alla sera. La pizza è la protagonista assoluta dell’offerta, proposta sia alla pala a tranci che al portafoglio, mentre il DNA napoletano del brand rimane ben riconoscibile nelle sfogliatelle della colazione e nel “panuozzo”, disponibile dal pranzo all’aperitivo. L’offerta si completa con caffetteria, street food e fritti della tradizione.

“Questa nuova proposition riflette il Manifesto di Rossopomodoro, brand fondato sulla pizza con origine napoletana che, oggi, si evolve abbracciando una comunità inclusiva ed estesa a pizzaioli di tutto il mondo – oltre a quelli di Rossopomodoro formati direttamente dall’azienda – per esplorare nuove sfumature di questo amatissimo piatto e iniziare un viaggio nei sapori che attraversa lo street food e la cucina italiana più autentica”, prosegue Alessandro Lazzaroni.

Ingredienti selezionati e omaggio ai territori

I prodotti de Il Forno si sviluppano lungo tre direttrici fondamentali: innovazione, stagionalità e territorio, con una spiccata preferenza per ingredienti selezionati e certificati, tra cui prodotti DOP, IGP e Presidi Slow Food. Particolare attenzione è riservata alle specialità locali: nel menù del punto vendita di Venezia farà la sua comparsa una focaccia con mozzarella, rucola, datterini rossi e gialli, baccalà mantecato e sesamo tostato, un omaggio dichiarato ai sapori tipici della città lagunare.