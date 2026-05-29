Il Forno di Rossopomodoro: nasce il nuovo format QSR della più grande catena italiana di pizzerie al mondo
Irene Anania
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Il Forno di Rossopomodoro: nasce il nuovo format QSR della più grande catena italiana di pizzerie al mondo

Il Forno di Rossopomodoro: nasce il nuovo format QSR della più grande catena italiana di pizzerie al mondo

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Rubriche - 29 Maggio 2026

di Irene Anania

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