Genesis è official automotive partner dei  campionati nazionali e internazionali  amateur della federazione italiana golf 

Genesis annuncia la partnership con la Federazione Italiana Golf, diventando Official Automotive Partner dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur FIG.

L’accordo, della durata di tre anni (2026–2028), riguarda il supporto alla mobilità dei Campionati Amateur organizzati dalla Federazione Italiana Golf, che rappresentano uno dei principali ambiti di attività federale e coinvolgono atleti e atlete di diverse fasce d’età, contribuendo allo sviluppo del movimento golfistico italiano anche in una dimensione internazionale.

La collaborazione unisce due realtà che operano in contesti diversi ma accomunate da una visione fondata su rispetto, integrità e attenzione alla qualità dell’esperienza. Da un lato Genesis, Brand automotive premium che ha debuttato in Italia a gennaio, dall’altro la Federazione Italiana Golf, istituzione storica impegnata nella promozione e nella crescita del golf nel nostro Paese, con particolare attenzione alla dimensione amateur come base del movimento sportivo.

Per il marchio Genesis, la partnership con la Federazione Italiana Golf rientra in una strategia di sviluppo che privilegia contesti coerenti con i valori del Brand. Il golf rappresenta un ambito in cui il Brand Genesis riconosce forti affinità: l’attenzione al dettaglio e alla precisione, la costante ricerca di nuove soluzioni e innovazioni tecnologiche e una spinta continua verso prestazioni di livello eccezionale. In questo senso, i Campionati Amatoriali costituiscono una piattaforma autentica e credibile, capace di rafforzare nel tempo un’idea di eccellenza costruita su rigore, qualità e visione.

Il golf, con la sua forte relazione con il territorio e con il paesaggio, è inoltre un contesto che richiama temi sempre più rilevanti per Genesis. Questo approccio si traduce in una presenza discreta e funzionale, orientata al servizio.

In qualità di Official Automotive Partner, Genesis affiancherà la Federazione Italiana Golf nel corso dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur, contribuendo alla gestione della mobilità degli eventi e accompagnando le attività sportive con una presenza coerente con l’identità del Brand e con il ruolo istituzionale della Federazione.

L’accordo è stato suggellato con la consegna alla Federazione Italiana Golf di una Genesis G80, che sarà protagonista delle attività per tutta la durata della partnership.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia ha dichiarato: “È un grande piacere annunciare la partnership con la Federazione Italiana Golf, che vedrà Genesis protagonista nei campionati italiani e internazionali amateur. Questa collaborazione segue quanto fatto a livello mondiale dal Brand con la sponsorizzazione deI Genesis Scottish Open nel Regno Unito e del Genesis Invitational negli Stati Uniti. Nasce da una profonda condivisione di valori: rispetto, integrità ed eccellenza, principi che il golf esprime nella sua forma più autentica e che Genesis incarna ogni giorno attraverso il proprio approccio distintivo al lusso e alle prestazioni. La scelta del golf come piattaforma di comunicazione principale non è quindi affatto casuale. Per Genesis, rappresenta un contesto in linea con uno stile di vita definito da qualità, equilibrio ed eleganza. Questo equilibrio si esprime attraverso il concetto di Athletic Elegance, una filosofia di design che fonde dinamismo e purezza stilistica raffinata, trasmettendo un senso di movimento anche quando l’auto è ferma. In questo parallelismo col golf, Genesis ritrova pienamente la propria identità: lusso non ostentato, eleganza senza eccessi e prestazioni elevate, pensate per chi cerca l’eccellenza come attitudine, dentro e fuori dal campo.”

Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, ha commentato: “Ringrazio Genesis per aver scelto di condividere con la Federazione Italiana Golf un percorso pluriennale che punta al raggiungimento di obiettivi all’insegna di strategie e valori comuni. Genesis rappresenta un brand moderno, tecnologicamente avanzato e impegnato nel futuro sostenibile, in perfetta sintonia con la strategia che la FIG sta portando avanti. In quest’ottica, il recente lancio del Progetto “GOLFPOP” conferma la volontà di cambiare marcia e dare una netta accelerazione allo sviluppo del movimento golfistico italiano”. Fondata a Seul nel 2015, Genesis ha debuttato in Italia a gennaio con una gamma all-electric composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Lo sviluppo del Brand si fonda su un approccio distintivo all’esperienza cliente, ispirato alla filosofia coreana del Son-nim, che considera ogni cliente come un ospite e valorizza cura, servizio e attenzione al dettaglio.