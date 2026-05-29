Hyundai Motor Group: il Namyang R&D Center come motore dell’innovazione per la mobilità del futuro

Dall’aerodinamica ai test climatici, dall’acustica alla simulazione virtuale: ecco come nasce l’auto elettrica di domani

Ripensare il modo in cui ci muoviamo non è un obiettivo lontano per Hyundai Motor Group: è un lavoro quotidiano, concreto, che si traduce in tecnologie già premiate in tutto il mondo. Il 29 maggio 2026, il Gruppo ha aperto una finestra su questo universo, raccontando come ricerca e sviluppo stiano plasmando una nuova idea di automobile, elettrica, intelligente e pensata davvero per le persone.

Un centro, migliaia di ingegneri, un solo obiettivo

A Hwaseong, in Corea del Sud, sorge il Namyang R&D Center: nato nel 1996, è oggi il più grande e avanzato hub di ricerca del Gruppo. Qui si lavora su tutto, dal primo schizzo di design fino all’ultimo collaudo prima della produzione, passando per l’ingegnerizzazione di autovetture, veicoli commerciali e piattaforme di nuova generazione. È il luogo in cui prende forma la strategia di elettrificazione di Hyundai e da cui dipende la competitività globale dei suoi prodotti.

La bussola che orienta ogni progetto è il concetto di “QDR” – Quality, Dependability, Reliability – ovvero la convinzione che un’auto debba essere eccellente non solo al momento dell’acquisto, ma per tutta la sua vita utile. Questo approccio ha già prodotto risultati straordinari: la IONIQ 5 e la IONIQ 6 hanno conquistato il titolo di World Car of the Year nel 2022 e nel 2023, e dal 2022 ad oggi i modelli nati a Namyang hanno totalizzato ben 12 World Car Awards.

Quando il vento diventa alleato dell’efficienza

Per un veicolo elettrico, tagliare l’aria nel modo giusto non è un dettaglio estetico: è una questione di autonomia, consumi e prestazioni. Il centro aerodinamico di Namyang copre circa 6.000 m² e dispone di una galleria del vento da 3.400 CV capace di generare flussi fino a 200 km/h. Le pale in fibra di carbonio abbattono il rumore fino a 54 dB a 100 km/h, mentre un sistema a nastro rotante riproduce fedelmente i flussi d’aria a livello del suolo, rendendo le simulazioni estremamente vicine alla realtà.

In questo ambiente si studiano resistenza aerodinamica e forze verticali, si analizzano i vortici posteriori e si cercano soluzioni per ridurre le turbolenze. Il risultato più spettacolare di questa ricerca è la Aero Challenge Car: un prototipo sperimentale che ha raggiunto un coefficiente aerodinamico di soli 0,144 Cd, un valore record. A renderlo possibile sono cinque tecnologie attive sviluppate internamente: l’Active Cowl Cover, che chiude il gap tra cofano e parabrezza; l’Active Rear Spoiler, che modifica la propria posizione in base alla modalità di guida; l’Active Side Blade, che ritrae elementi laterali per contenere i vortici; l’Active Rear Diffuser, che gestisce attivamente i flussi nella parte posteriore; e il 3D Integrated Undercover, una carenatura tridimensionale del sottoscocca che copre oltre l’87% della superficie. Queste soluzioni sono ancora sperimentali, ma indicano con precisione la direzione verso cui si muoverà il design EV di Hyundai nei prossimi anni.

Dal deserto al polo: testare l’affidabilità senza compromessi

Un’auto elettrica venduta in tutto il mondo deve funzionare perfettamente sia sotto il sole cocente dell’Arabia Saudita che nel gelo della Scandinavia. Per questo le camere climatiche di Namyang simulano un range termico che va da -30°C a +50°C, con la possibilità di riprodurre neve, pioggia battente, umidità elevata e irraggiamento solare intenso. Quest’ultimo può raggiungere i 1.200 W/m², replicando le condizioni di un deserto in piena estate.

I test condotti in questi ambienti riguardano le batterie, l’elettronica di potenza, i sistemi di climatizzazione, i consumi energetici e il comfort dell’abitacolo. Le prove al freddo verificano in particolare l’avviamento del veicolo, la risposta della batteria alle basse temperature e l’efficienza delle pompe di calore. I test in condizioni invernali severe completano il quadro, mettendo alla prova impermeabilità e durata di tutti i sistemi.

Guidare un’elettrica: il piacere si costruisce in laboratorio

La coppia istantanea e la diversa distribuzione dei pesi rendono le auto elettriche molto diverse dalle termiche dal punto di vista dinamico. Per trasformare queste caratteristiche in un’esperienza di guida piacevole, precisa e naturale, Hyundai combina test fisici tradizionali con simulazioni virtuali di ultima generazione.

I laboratori di dinamica dispongono di sistemi immersivi che replicano ogni sfumatura del comportamento del veicolo: sterzata, accelerazione, risposta delle sospensioni. Piattaforme dinamiche riproducono le superfici stradali di decine di mercati diversi, utilizzando dati reali raccolti sul campo. I test su pneumatici e impatti stradali arrivano a simulare velocità fino a 320 km/h, permettendo di valutare vibrazioni, aderenza e comfort in condizioni limite.

Il silenzio è un progetto: l’acustica nell’era elettrica

Senza il rombo del motore termico a coprire tutto il resto, nell’abitacolo di un’elettrica si percepisce ogni minima vibrazione, ogni frequenza sonora indesiderata. Hyundai ha trasformato questa sfida in un’opportunità, investendo in laboratori dedicati al refinement acustico con l’obiettivo di creare un ambiente di bordo raffinato e immersivo, non semplicemente silenzioso.

Le attività si svolgono in camere anecoiche e su simulatori dinamici per l’analisi del rumore stradale, in un immersive sound studio per lo studio dell’acustica interna in contesti realistici, in una virtual evaluation zone dove la realtà virtuale permette di simulare ambienti urbani e validare i sistemi AVAS, e in una sound listening zone equipaggiata con tecnologie Dolby Atmos e Ambisonic per affinare qualità audio e comfort acustico globale.

Il futuro della mobilità si costruisce oggi, a Namyang

Ciò che emerge dal racconto del Namyang R&D Center è l’immagine di un’azienda che non aspetta il futuro: lo progetta, lo testa e lo costruisce pezzo per pezzo, integrando hardware, software, intelligenza artificiale e simulazione virtuale in un processo continuo di miglioramento. L’obiettivo dichiarato è andare oltre le aspettative del cliente, sviluppando veicoli capaci di stabilire un legame autentico ed emotivo con chi li guida. Tutto questo avviene nel segno della visione “Progress for Humanity”: la convinzione che il progresso tecnologico debba tradursi, prima di tutto, in un beneficio concreto per le persone.