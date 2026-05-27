Hyundai Prophecy: la concept visionaria che ha anticipato il futuro del design elettrico del Brand

Presentata per la prima volta nel 2020, Hyundai Prophecy non è stata semplicemente una concept car, ma una vera dichiarazione di intenti che si è poi realizzata in prodotti concreti e soluzioni inedite: un esercizio di design e innovazione attraverso cui il Brand ha anticipato alcuni dei principi chiave della propria visione della mobilità del futuro.

Con Prophecy, Hyundai ha dato continuità al percorso inaugurato dalla concept “45”, evolvendo la filosofia stilistica “Sensuous Sportiness” che caratterizzava i modelli di quegli anni attraverso un linguaggio ancora più fluido, essenziale e aerodinamico. Un’auto che non seguiva le tendenze del momento, ma proponeva un design pulito e riconoscibile, pensato per mantenere nel tempo la propria identità stilistica.

“Prophecy non segue le tendenze. Esalta una bellezza senza tempo destinata a durare negli anni. Il suo design iconico ha ampliato ulteriormente gli orizzonti stilistici di Hyundai”, ha affermato SangYup Lee, Head of Hyundai Global Design Center.

L’aerodinamica come espressione della mobilità elettrica

Prophecy nasce attorno alle potenzialità offerte da una piattaforma EV dedicata. Grazie al passo allungato e agli sbalzi ridotti, i designer Hyundai hanno potuto lavorare su proporzioni completamente nuove, dando vita a una silhouette scolpita dal vento, caratterizzata da superfici levigate e volumi puliti.

Il design dell’auto trova la propria espressione nella linea “One Curve”, un segno continuo che attraversa l’intera carrozzeria dal frontale al posteriore, enfatizzando la fluidità della forma e il senso di movimento anche da ferma. Le fiancate posteriori, ispirate alle streamliner degli anni Venti e Trenta, generano una coda filante che richiama il mondo nautico e restituisce all’auto una presenza scenica distintiva.

Ogni elemento formale risponde inoltre a una funzione precisa, coniugando estetica e performance. Le ruote a elica favoriscono l’estrazione del calore e migliorano i flussi aerodinamici, mentre lo spoiler posteriore integrato aumenta la deportanza contribuendo alla stabilità alle alte velocità. Anche il sottoscocca è progettato per massimizzare l’efficienza, mentre un’ampia presa d’aria anteriore raffredda le batterie in maniera più efficace.

Il frontale elimina ogni riferimento alle tradizionali vetture termiche, rinunciando alla classica griglia per lasciare spazio a superfici pulite e alla firma luminosa Parametric Pixel, introdotta proprio con le concept “45” e Prophecy: questa soluzione è diventata negli anni uno degli elementi più riconoscibili del design Hyundai e della gamma IONIQ.

Sensuous Sportiness e Optimistic Futurism

Con Prophecy, Hyundai ha evoluto il concetto di “Sensuous Sportiness”, la filosofia stilistica che combina valore emozionale e dinamismo progettuale. A questa filosofia si è affiancata in Prophecy la visione “Optimistic Futurism”, attraverso cui Hyundai ha dato forma a una mobilità capace di creare una connessione più naturale tra persone e tecnologia.

Un abitacolo che ripensa l’esperienza in-car

Gli interni di Prophecy esprimono appieno il potenziale dell’architettura elettrica Hyundai E-GMP. L’assenza degli ingombri tipici di un motore termico permette infatti di ripensare completamente la configurazione dell’abitacolo, dando vita a uno spazio ampio, versatile e multifunzionale, progettato per mettere al centro comfort, benessere e qualità dell’esperienza a bordo.

Uno degli elementi più innovativi è l’adozione di joystick al posto del volante. Due controlli laterali – uno integrato nella console centrale e uno nella portiera – permettono di gestire sterzo e principali funzioni del veicolo senza togliere le mani dai comandi, migliorando ergonomia, sicurezza e libertà visiva.

Questa configurazione, denominata Intuitive Human Interface, anticipa un futuro in cui l’interazione uomo-macchina sarà sempre più naturale e intuitiva. A supportarla c’è anche lo Smart Posture Care System (SPCS), sistema intelligente che adatta automaticamente posizione di seduta, volante e head-up display alle caratteristiche fisiche del guidatore.

Quando l’auto entra in modalità Relax, l’esperienza cambia completamente. I sedili si reclinano, il cruscotto ruota verso l’alto e il grande display orizzontale che attraversa tutta la plancia diventa il fulcro di uno spazio pensato per relax e intrattenimento. Grazie all’assenza del volante tradizionale, la vista dei passeggeri risulta libera da ostacoli, rafforzando la sensazione di apertura e comfort.

Prophecy non si limita a immaginare una mobilità elettrica a zero emissioni, ma esplora anche nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita a bordo. La concept integra infatti un sofisticato sistema di purificazione dell’aria con sensori per il particolato fine. Quando il livello di impurità aumenta, il sistema aspira aria fresca dall’esterno, la filtra e la reimmette nell’abitacolo. Una volta purificata, l’aria viene poi rilasciata nuovamente all’esterno attraverso specifiche valvole laterali.

Questo approccio consente di mantenere costantemente pulita l’aria all’interno del veicolo anche durante la ricarica o quando l’auto è ferma, senza la necessità di aprire i finestrini. Un sistema che unisce sostenibilità, efficienza energetica e benessere degli occupanti.

Anche materiali e colori contribuiscono a definire l’atmosfera dell’abitacolo: lana naturale, superfici eco-sostenibili e illuminazione ambientale soffusa creano un ambiente ispirato ai flussi armonici della natura, concepito per favorire comfort e relax.

Dalla concept Prophecy a IONIQ 6

L’eredità di Prophecy è oggi chiaramente visibile in Hyundai IONIQ 6. La berlina filante del Brand riprende infatti molte delle intuizioni progettuali introdotte dalla concept: la silhouette aerodinamica a curva singola, le proporzioni slanciate, l’approccio “Emotional Efficiency” e l’attenzione all’efficienza aerodinamica.

IONIQ 6 rappresenta la concretizzazione di quella visione anticipata da Prophecy: un modello capace di fondere estetica e funzionalità, tecnologia e sostenibilità, comfort ed efficienza in una sintesi coerente e distintiva.

Una concept pluripremiata

La forza innovativa di Prophecy è stata riconosciuta anche a livello internazionale. La concept ha conquistato il Car Design Award 2020 nella categoria “Concept Cars”, premio assegnato dalla rivista Auto&Design da una giuria composta da alcune delle più autorevoli testate automotive mondiali.

Nello stesso anno, Hyundai ha ottenuto anche tre Red Dot Awards per il Design Concept, con Prophecy insignita del prestigioso riconoscimento “Best of the Best” nella categoria Mobility & Transportation: la prima volta per una concept car sviluppata da una casa automobilistica coreana.

A distanza di anni dal suo debutto, Prophecy continua così a rappresentare uno dei progetti più significativi nella trasformazione di Hyundai verso una mobilità elettrica sempre più orientata a design, innovazione e sostenibilità. Una visione che ha contribuito a delineare alcuni degli elementi chiave dell’attuale identità del Brand.