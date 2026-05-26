Il Cavallino oltre l’orizzonte: la rivoluzione di Ferrari Luce

C’è un momento preciso in cui la storia smette di ripetersi e inizia a scriversi daccapo. Quel momento è scattato a Roma, sotto la Vela di Calatrava, quando Maranello ha svelato la Ferrari Luce: la prima vettura completamente elettrica nella storia del Cavallino Rampante.

Non si tratta di una semplice transazione ecologica, ma di una vera e propria dichiarazione d’indipendenza stilistica e concettuale, un manifesto futurista su quattro ruote progettato per ridefinire il concetto stesso di lusso e prestazioni.

Un tocco di San Francisco a Maranello

La prima rottura con il passato risiede nella sua genesi. Per la prima volta, il design non è nato esclusivamente all’interno del Centro Stile Ferrari, ma è frutto della collaborazione con LoveForm, il collettivo guidato da Jony Ive, ex designer di Apple.

La Luce abbandona le linee muscolari, i tagli aggressivi e le spigolosità tipiche delle supercar tradizionali per abbracciare forme convesse, fluide, levigate. Un corpo vettura lungo poco più di 5 metri che accoglie cinque posti veri e un bagagliaio da quasi 600 litri. È una Ferrari pensata per viaggiare, per essere vissuta, pur essendo radicata nel mito.

Non lasciatevi distrarre dall’esterno minimalista: l’interno è un capolavoro di artigianato industriale. Vetro e alluminio riciclato, display OLED curvi, comandi analogici di precisione e una chiave in vetro Gorilla Glass con schermo e-ink che cambia colore per accogliere il guidatore. “Non abbiamo voluto simulare il passato. Abbiamo estratto la voce del progresso direttamente dal metallo”.

La fisica riscritta

Sotto la carrozzeria pulita si nasconde un mostro ingegneristico. La Luce è spinta da quattro motori elettrici indipendenti alimentati da un’architettura a 800V e una batteria strutturale da 122 kWh. I numeri lasciano senza fiato:

Potenza massima: 1.050 CV (in modalità Launch Control)

1.050 CV (in modalità Launch Control) Accelerazione 0-100 km/h: 2,5 secondi

2,5 secondi Velocità massima: 310 km/h

310 km/h Autonomia: Oltre 530 km (con ricarica ultrarapida fino a 350 kW)

Ma la vera magia risiede nella dinamica di guida. Nonostante un peso di 2.260 kg, la Luce promette l’agilità di un’auto drasticamente più leggera. Il merito va al sistema di torque vectoring predittivo: quando si imposta una curva, non sono solo le ruote a girare, ma è l’intera vettura che partecipa attivamente alla sterzata modulando la potenza su ogni singolo pneumatico (da 23 pollici davanti e 24 dietro).

E il suono? Maranello ha rifiutato qualsiasi rombo artificiale o sintetizzato. Un accelerometro di precisione posizionato sull’assale posteriore capta le vibrazioni meccaniche degli organi rotanti in tempo reale, amplificandole nell’abitacolo. È la melodia autentica della nuova era.

Un nuovo segmento da mezzo milione

Con un prezzo di listino che parte da 550.000 euro, la Ferrari Luce non sostituisce la gamma termina, ma inaugura un segmento inedito. È una scommessa audace, un’auto che non assomiglia a nulla di già visto e che punta a conquistare una nuova generazione di collezionisti. Maranello dimostra che l’elettrico non è la fine del mito, ma l’inizio di una nuova, accecante Luce.