Electric Bloom, la nuova fragranza di The Fragrance Kitchen che racconta l’estate mediorientale

Una scia luminosa, intensa e profondamente contemporanea: con Electric Bloom, The Fragrance Kitchen inaugura un nuovo capitolo della propria storia olfattiva. Presentata a Kuwait City nel flagship store TFK di Al Hamra Mall, la nuova creazione della maison kuwaitiana si propone come una celebrazione dell’estate nel suo momento più vivido, tra luce abbagliante, pelle scaldata dal sole e ricordi destinati a rimanere impressi.

Electric Bloom nasce dall’incontro tra energia e delicatezza, freschezza e sensualità. La fragranza si apre con note vivaci di zenzero, menta e agrumi frizzanti, che regalano un impatto immediato e dinamico. Nel cuore emergono sfumature speziate e fiori trasparenti, mentre il fondo si adagia su accordi caldi e muschiati che donano profondità e persistenza. Il risultato è un profumo moderno e magnetico, pensato per lasciare un’impronta distintiva.

Secondo Alfen Fabris, General Manager di TFK, l’obiettivo era creare “qualcosa di immediatamente emozionale”, una fragranza capace di trasmettere vitalità e carattere fin dal primo istante. “Volevamo un profumo luminoso, contemporaneo e coinvolgente, senza perdere la profondità che definisce l’identità di TFK”, ha dichiarato.

Fondata da Sheikh Majed Al Sabah, The Fragrance Kitchen si è affermata negli anni come una delle realtà più originali della profumeria di lusso mediorientale. Il marchio unisce infatti l’eredità culturale kuwaitiana al savoir-faire francese, dando vita a composizioni che superano il concetto tradizionale di profumo per trasformarsi in vere esperienze sensoriali.

Questa visione si riflette anche in Electric Bloom, che rappresenta non solo un nuovo lancio commerciale, ma una dichiarazione di stile e identità. Per TFK, ogni fragranza nasce dal dialogo tra memoria, emozione e ritualità quotidiana, con l’intento di raccontare il Medio Oriente attraverso un linguaggio internazionale e sofisticato.

Nel corso degli anni, la maison ha consolidato la propria presenza globale, portando la profumeria mediorientale nei principali mercati del lusso internazionale. Electric Bloom sarà disponibile online e in boutique selezionate, tra cui TFK Al Hamra e Khyran Mall in Kuwait, Neiman Marcus e Scent Split a New York, Dubai Mall e Flow Fragrance a Porto Cervo.

Con questa nuova creazione, The Fragrance Kitchen conferma la propria capacità di coniugare tradizione e modernità, proponendo fragranze che parlano di cultura, identità e desiderio contemporaneo.