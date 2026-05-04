Hyundai Official Automotive Partner della Stramilano 2026

Hyundai ha corso ancora una volta al fianco della community del running in occasione della Stramilano 2026, affiancando atleti, famiglie e appassionati nel cuore della città in qualità di Official Automotive Partner. Un weekend di sport e partecipazione che ha trasformato Milano in uno spazio condiviso di movimento, energia e connessione, in piena sintonia con i valori del Brand.

La 53ª edizione della Stramilano ha confermato il suo ruolo di evento simbolo per la città: una manifestazione capace di coinvolgere pubblici diversi, unendo competizione, spirito di festa e partecipazione trasversale. Hyundai ha accompagnato i momenti chiave dell’evento con una presenza diffusa, pensata per sostenere i runner e valorizzare l’esperienza complessiva del weekend, dal Villaggio Expo Centro fino ai traguardi delle diverse distanze.

Nel corso dei giorni precedenti la gara e durante la domenica, il Villaggio Expo Centro in Piazza Duomo è stato il punto di riferimento per partecipanti e visitatori. Qui Hyundai ha animato l’area con le attivazioni del progetto pan-europeo “Run to Progress”, favorendo occasioni di incontro e di partecipazione attiva. All’interno dello spazio, il pubblico ha potuto scoprire dal vivo la Nuova IONIQ 3, protagonista della presenza Hyundai: la prima IONIQ compatta, pensata progettata e costruita in Europa per l’Europa. Un modello inedito che punta a soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana con un design distintivo, la migliore aerodinamica del segmento e un’autonomia da prima della classe, grazie ai 496 km medi (WLTP) di cui è capace. Il modello ha portato in piazza il nuovo linguaggio stilistico Art of Steel, espressione di un equilibrio tra resistenza e fluidità, forza e precisione, tradotto in volumi essenziali e contemporanei.

Durante la giornata, le attivazioni dedicate hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti: dai momenti di supporto agli atleti lungo il percorso fino alle installazioni all’arrivo, pensate per celebrare la fatica, il traguardo e l’emozione condivisa della corsa.

Con Stramilano 2026, Hyundai rinnova con entusiasmo il proprio impegno nel mondo del running e della mobilità sostenibile, confermando la volontà di essere al fianco delle persone in esperienze.