Hyundai Official Automotive Partner della Stramilano 2026
Hyundai Official Automotive Partner della Stramilano 2026
Hyundai Official Automotive Partner della Stramilano 2026
Hyundai ha corso ancora una volta al fianco della community del running in occasione della Stramilano 2026, affiancando atleti, famiglie e appassionati nel cuore della città in qualità di Official Automotive Partner. Un weekend di sport e partecipazione che ha trasformato Milano in uno spazio condiviso di movimento, energia e connessione, in piena sintonia con i valori del Brand.
La 53ª edizione della Stramilano ha confermato il suo ruolo di evento simbolo per la città: una manifestazione capace di coinvolgere pubblici diversi, unendo competizione, spirito di festa e partecipazione trasversale. Hyundai ha accompagnato i momenti chiave dell’evento con una presenza diffusa, pensata per sostenere i runner e valorizzare l’esperienza complessiva del weekend, dal Villaggio Expo Centro fino ai traguardi delle diverse distanze.
Nel corso dei giorni precedenti la gara e durante la domenica, il Villaggio Expo Centro in Piazza Duomo è stato il punto di riferimento per partecipanti e visitatori. Qui Hyundai ha animato l’area con le attivazioni del progetto pan-europeo “Run to Progress”, favorendo occasioni di incontro e di partecipazione attiva. All’interno dello spazio, il pubblico ha potuto scoprire dal vivo la Nuova IONIQ 3, protagonista della presenza Hyundai: la prima IONIQ compatta, pensata progettata e costruita in Europa per l’Europa. Un modello inedito che punta a soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana con un design distintivo, la migliore aerodinamica del segmento e un’autonomia da prima della classe, grazie ai 496 km medi (WLTP) di cui è capace. Il modello ha portato in piazza il nuovo linguaggio stilistico Art of Steel, espressione di un equilibrio tra resistenza e fluidità, forza e precisione, tradotto in volumi essenziali e contemporanei.
Durante la giornata, le attivazioni dedicate hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti: dai momenti di supporto agli atleti lungo il percorso fino alle installazioni all’arrivo, pensate per celebrare la fatica, il traguardo e l’emozione condivisa della corsa.
Con Stramilano 2026, Hyundai rinnova con entusiasmo il proprio impegno nel mondo del running e della mobilità sostenibile, confermando la volontà di essere al fianco delle persone in esperienze.