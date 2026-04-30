Hyundai Motor Group ha presentato oggi Pleos Connect, un sistema di infotainment di bordo di nuova generazione, progettato per trasformare l’esperienza di mobilità dei clienti.

Pleos Connect rappresenta un passo chiave nella trasformazione del Gruppo in un leader della mobilità software-driven e si fonda su tre pilastri – intuitività, sicurezza e apertura (verso l’esterno). Il sistema integra un ambiente utente ottimizzato per il mobile completato con un’intelligenza artificiale avanzata, dando così vita a una piattaforma altamente scalabile e intuitiva. Le funzionalità e le prestazioni saranno continuamente aggiornate tramite aggiornamenti software over-the-air (OTA).

Il sistema debutterà a Maggio in Corea sulla nuova generazione di Hyundai GRANDEUR, seguito da un’implementazione globale progressiva che includerà anche IONIQ 3, recentemente presentata in Europa. Il Gruppo prevede di equipaggiare circa 20 milioni di veicoli Hyundai, Kia e Genesis con Pleos Connect entro il 2030, rafforzando la propria posizione nelle soluzioni di mobilità del futuro.

“Pleos Connect è un sistema di infotainment di nuova generazione che offre un’esperienza di mobilità evoluta, combinando una piattaforma mobile con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Grazie a Gleo AI e a un app market aperto, gli utenti potranno esplorare appieno il potenziale della mobilità del futuro”. – Jongwon Lee, Senior Vice President e Head of the Feature & CCS Sub-Division di Hyundai Motor Group.

Il sistema, pronto per la produzione, è stato presentato durante un evento stampa presso l’UX Studio Seoul il 29 aprile. Rappresenta l’evoluzione in versione di serie del concept di ricerca e sviluppo presentato per la prima volta alla conferenza per sviluppatori Pleos 25 del Gruppo nel 2025.

Pleos Connect: un cockpit intuitivo e sicuro

Il design di Pleos Connect punta su intuitività e semplicità, integrando in modo armonioso comandi touch e fisici per un’interazione fluida e immediata. L’esperienza utente (UX), sviluppata attraverso approfondite ricerche sul comportamento dei conducenti condotte dagli UX Studios del Gruppo a Seul, Irvine, Francoforte e Shanghai, richiama quella di un dispositivo mobile, migliorando l’usabilità e riducendo al minimo le distrazioni.

La sicurezza è ulteriormente migliorata dalla presenza di pulsanti fisici sul volante e sotto il display centrale, che permettono un accesso immediato ai comandi senza ricorrere al touchscreen. Inoltre, un gesto a tre dita consente di riorganizzare rapidamente le finestre o chiudere le app non necessarie, rendendo l’interazione più sicura e precisa.

“Pleos Connect nasce dal nostro impegno nel comprendere a fondo l’esperienza di mobilità dei clienti. Anche dopo il lancio continueremo ad ascoltarli attentamente, per progettare esperienze a bordo sempre più ricche di valore”. – Changsub Kim, Senior Research Engineer, UX Strategy Team di Hyundai Motor Group.

Evoluzione della navigazione con Pleos Connect

Il sistema di navigazione è stato profondamente ottimizzato per risultare più semplice, efficiente e immediato.

“La navigazione offre una migliore esperienza di mobilità quando la complessità è ridotta. Guidato da questa filosofia, il sistema di navigazione Pleos Connect è stato recentemente progettato per essere facile e intuitivo da usare per tutti, consentendo ai nostri clienti di godersi un viaggio ancora più comodo e fluido”. – Hanna Yun, Research Engineer, Navigation Development Team di Hyundai Motor Group.

Gleo AI: tecnologia e modalità di funzionamento

Il cuore di Pleos Connect è Gleo AI, un assistente vocale avanzato basato su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). Il Gruppo prevede di far avanzare continuamente il proprio sistema Gleo AI anche dopo la sua integrazione iniziale in modelli prodotti in serie. Attualmente, le operazioni di Gleo AI sono incentrate sul controllo del veicolo e sulle funzioni di comodità. Tuttavia, si prevede che in futuro il sistema sarà collegato a una varietà di servizi applicativi. Questa integrazione consentirà ai clienti di utilizzare in modo semplice e naturale un’ampia gamma di funzioni dell’app utilizzando solo i comandi vocali. Inoltre, il Gruppo intende accelerare lo sviluppo di tecnologie correlate per consentire a Gleo AI di fornire servizi personalizzati su misura per le caratteristiche dei singoli conducenti.

“Gleo AI è un agente di intelligenza artificiale intelligente che si impegna in una conversazione naturale, come se si parlasse al passeggero di fianco, comprendendo le intenzioni dell’utente e formulando giudizi olistici e consapevoli del contesto‑. In futuro, Gleo AI continuerà a evolversi con servizi personalizzati più avanzati, contribuendo a offrire ai clienti un’esperienza di mobilità più piacevole e comoda.” – Jongho Lee, Team Lead of the Gleo AI Group at 42dot.

App Market come ecosistema aperto e integrato

Pleos Connect presenta App Market, una piattaforma aperta per servizi di terze parti che estende l’esperienza utente ben oltre la guida

“L’App Market è una piattaforma creativa in cui qualsiasi sviluppatore può rimodellare completamente il paradigma dell’esperienza di mobilità. Non vediamo l’ora di ridefinire insieme il futuro della mobilità attraverso la partecipazione di vari sviluppatori in tutto il mondo.” – Cheehyung Yoon, Group Lead of the Pleos Playground Group at 42dot.

Pleos Connect segna il primo passo concreto di Hyundai Motor Group verso un’architettura SDV, consentendo un’esperienza di bordo fondamentalmente nuova e rafforzando al contempo la transizione del Gruppo verso un’azienda di tecnologia per la mobilità basata sul software. A lungo termine, il Gruppo mira ad espandersi oltre gli SDV verso l’Intelligenza Artificiale – Veicoli Definiti (AIDV) per la prossima fase della mobilità intelligente migliorando l’interazione veicolo-uomo attraverso l’assistente vocale AI personalizzato in Pleos Connect.