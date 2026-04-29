Hyundai punta a continuare la storia di successi alla 24 Ore del Nürburgring con l’undicesima partecipazione consecutiva

Hyundai ha annunciato la sua partecipazione alla ADAC RAVENOL 24H Nürburgring 2026, proseguendo il suo percorso di successo sull’iconico circuito.

In occasione dell’undicesima partecipazione consecutiva alla prestigiosissima gara, il Brand ad alte prestazioni dell’azienda Hyundai N sarà presente con tre auto: una ELANTRA N TCR nella classe TCR e due ELANTRA N1 RP nella classe SP4T. I veicoli saranno guidati da un team internazionale di talenti, con piloti provenienti da Stati Uniti, Corea ed Europa.

La 24 Ore del Nürburgring 2026 sarà un’occasione per mettere in risalto sia le prestazioni di Hyundai N in gara, sia il suo impegno nel trasferire la tecnologia degli sport motoristici ai suoi modelli di produzione.

“Il ritorno al Nürburgring per l’undicesimo anno consecutivo è un momento di orgoglio che sottolinea il nostro impegno a lungo termine nell’ingegneria ad alte prestazioni. Il circuito del Nürburgring è il cuore di Hyundai N e rappresenta il suo banco di prova definitivo, dove le nostre tecnologie sono collaudate, testate senza sosta, e infine portate sui modelli N che i nostri clienti guidano ogni giorno. Quest’anno, mentre puntiamo alla sesta vittoria consecutiva nella classe TCR, siamo anche entusiasti di presentare il nostro motore ad alte prestazioni di nuova generazione con due Elantra N1 RP, a dimostrazione della continua evoluzione delle nostre piattaforme” – ha dichiarato Joon Park, Vice President dell’N Management Group di Hyundai Motor Company.

Gli obiettivi chiave per la gara

Hyundai punta a consolidare la sua storica presenza alla 24 Ore del Nürburgring, cercando di assicurarsi la sesta vittoria consecutiva nella classe TCR.

Un secondo obiettivo chiave è la convalida pre-commercializzazione del gruppo propulsore di nuova generazione. Due ELANTRA N1 RP saranno infatti dotate di un nuovo motore di pre-produzione e gareggeranno nella classe SP4T. Partecipando a una delle gare di resistenza più impegnative al mondo, Hyundai è pronta a testare pubblicamente le prestazioni e la resistenza del nuovo powertrain in condizioni estreme, dando un’anticipazione globale di quanto avverrà con la sua integrazione nei futuri modelli N stradali.

Hyundai N e Nürburgring: un legame profondo

Il rapporto di Hyundai N con il circuito di Nürburgring è alla base dell’identità stessa del Brand. Lo testimonia la lettera N del suo nome, che rimanda ai luoghi chiave del suo sviluppo: Namyang e Nürburgring. Da un lato, Namyang, sede del centro globale di ricerca e sviluppo di Hyundai in Corea del Sud, dove nascono le idee, si sviluppano le tecnologie e prendono forma i modelli. Dall’altro, proprio il leggendario Nürburgring Nordschleife, dove lo Hyundai Motor Europe Technical Center testa e perfeziona in condizioni estreme ogni modello N.

La partecipazione continuativa alla 24 Ore è importante per fornire dati preziosi che influenzano direttamente le prestazioni, la resistenza e la dinamica di guida di ogni veicolo di serie della gamma Hyundai N, coerentemente con i tre concetti fondamentali che ispirano il brand N: «Corner Rascal», «Everyday Sports Car» e «Racetrack Capability».

I piloti del team Hyundai N

Hyundai iscriverà un totale di tre team. Il primo alla guida di ELANTRA N TCR è composto dai piloti d’élite già vincitori della gara in passato, Mikel Azcona, Marc Basseng, Manuel Lauck e Nico Bastian.

Gli altri due team saranno dedicati alle ELANTRA N1 RP, con Manuel Lauck, Mikel Azcona e Mark Wallenwein si uniranno al pilota coreano Gyumin Kim (campione di Hyundai N Festival N1 Class.) Il terzo equipaggio, legato al programma Hyundai Jr, vedrà Mark Wallenwein e Youngchan Kim collaborare con i giovani talenti Woojin Shin e CJ Sepulveda.

Una squadra internazionale che dimostra non solo la portata globale di Hyundai N, ma anche il forte impegno e la volontà nel coltivare le nuove generazioni di talenti negli sport motoristici.

I Team in gara all’ADAC RAVENOL 24H Nürburgring

Auto Team Classe Piloti ELANTRA NTCR Hyundai Motorsport N #1 TCR Mikel Azcona, Marc Basseng, Manuel Lauck, Nico Bastian ELANTRA N1RP Hyundai Motorsport N #2 SP4T Mikel Azcona, Manuel Lauck, Mark Wallenwein, Youngchan Kim ELANTRA N1 RP Hyundai Motorsport N #3 SP4T Mark Wallenwein, Gyumin Kim, Woojin Shin, CJ Sepulveda

Il motore di ELANTRA N1 RP

A spingere la ELANTRA N1 RP è un motore in versione prototipale di un powertrain di nuova concezione, caratterizzato da maggiore potenza e prontezza di risposta, oltre a capacità migliorate per l’impiego in gara, pur rispettando gli attuali standard sulle emissioni. L’obiettivo è testarne l’affidabilità e la resistenza sulle lunghe distanze.

La tradizione dell’utilizzo di motori di produzione in gara è iniziata nel 2016, quando un prototipo di motore Theta 2.0T è stato montato su una i30 che ha completato con successo la 24 Ore di Nürburgring di quell’anno. Il motore è entrato in produzione l’anno successivo (nel 2017) sulla i30 N, contribuendo ad ampliare una gamma ad alte prestazioni N e ad aprire un’era di successi del TCR, registrando numerose vittorie e dando il via a una popolare serie di gare in Corea.

La 24 Ore di Nürburgring

Organizzata ogni anno al Nürburgring in Germania dal 1970, la gara è unanimemente considerata una delle competizioni di resistenza più impegnative al mondo. L’evento di quest’anno, comprese le qualificazioni, si svolgerà dal 14 al 17 maggio, mentre la gara vera e propria inizierà il 16 maggio.