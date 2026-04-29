La seconda tappa italiana arriva a Roma e accompagna una nuova fase dello sviluppo di Genesis in Italia

Dopo il debutto italiano al Golf Club della Montecchia di Padova, Genesis European Golf Cup prosegue il suo percorso con la seconda tappa in programma il 29 aprile presso il Golf Club dell’Olgiata di Roma. Il torneo amatoriale firmato Genesis nasce per riunire golfisti e clienti in alcune delle location più iconiche del panorama europeo, creando un contesto in cui sport, ospitalità ed esperienza di brand convivono in modo naturale.

Presente in diversi Paesi europei, il circuito si inserisce nella più ampia strategia internazionale con cui Genesis rafforza il proprio legame con il mondo del golf, affiancandosi alle partnership globali del Brand nei principali appuntamenti professionistici internazionali, tra cui il Genesis Scottish Open nel Regno Unito e il Genesis Invitational negli Stati Uniti. I tornei della Genesis European Golf Cup si svolgono tra aprile e maggio 2026 in sei sedi distribuite in quattro Paesi europei, mentre il calendario italiano proseguirà dopo Roma con l’ultima tappa prevista il 20 maggio al Golf Club Carimate di Como.

Il format è stato progettato non solo per offrire un’esperienza di gioco esclusiva, ma anche per dare ai partecipanti la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale europea che si terrà al Renaissance Club in occasione del Genesis Scottish Open.

In Italia, Genesis European Golf Cup coinvolge circa 80 golfisti per ciascuna tappa in un ambiente selezionato, dove performance sportiva, relazioni e cura dell’esperienza si intrecciano secondo l’approccio del Brand all’ospitalità.

Con Genesis European Golf Cup, questa visione prende forma anche a livello europeo attraverso un format che interpreta il golf come uno spazio naturale di relazione, dove stile, cura dell’esperienza e attenzione ai dettagli riflettono pienamente l’identità del Brand. Un approccio che si armonizza con la filosofia di design Athletic Elegance di Genesis, in cui dinamismo e purezza stilistica si fondono in un equilibrio capace di esprimere un’eleganza distintiva e contemporanea.

Durante la tappa romana, gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di entrare in contatto diretto con la gamma Genesis disponibile per il mercato italiano attraverso attività di test drive.

Ulteriori informazioni e modalità di partecipazione alla Genesis European Golf Cup sono disponibili su genesis.com.

Un modello di sviluppo distintivo prende forma in Italia

“Attraverso iniziative come Genesis European Golf Cup, vogliamo costruire relazioni autentiche e offrire esperienze coerenti con la nostra idea di ospitalità e attenzione al cliente, in un contesto che riflette perfettamente i valori di Genesis. Le tre tappe italiane del circuito accompagnano simbolicamente alcuni momenti chiave della nostra crescita in Italia e del nostro radicamento nel territorio. Mentre l’appuntamento di Padova ha coinciso con l’apertura del primo showroom del Brand, quello di Roma arriva pochi giorni dopo l’avvio della commercializzazione della nostra gamma e preannuncia l’apertura dello showroom di Roma”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Fondata a Seul nel 2015, Genesis ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio, dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale. Nelle ultime settimane il Brand ha avviato la commercializzazione in Italia con l’apertura dei listini e dell’ordinabilità della gamma elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.

La gamma italiana di Genesis comprende:

• GV60, C-SUV premium compatto dal design distintivo e sportivo, caratterizzato da tecnologie avanzate, architettura elettrica a 800V e un’autonomia fino a 561 km WLTP. Disponibile a partire da € 56.400.

• Electrified GV70, D-SUV elettrico che unisce comfort, precisione di guida e tecnologie evolute in un modello pensato per offrire spazio, raffinatezza e versatilità. Disponibile a partire da € 69.900.

• Electrified G80, berlina premium di rappresentanza del segmento E, 100% elettrica, che interpreta la visione del Brand attraverso comfort elevato, qualità percepita e soluzioni tecnologiche avanzate. Disponibile a partire da € 81.800.

Tutti i modelli sono accomunati dalla filosofia di design Athletic Elegance, da materiali di alta qualità e da un’esperienza costruita intorno al comfort e alla fluidità dell’interazione. L’offerta è inoltre supportata dal programma Genesis 5‑Year Care Plan, che include cinque anni di garanzia, manutenzione programmata, assistenza stradale, connettività e aggiornamenti software.

Il Brand, inoltre, sta sviluppando la propria presenza sul territorio attraverso una rete selezionata e un approccio orientato alla qualità dell’esperienza cliente. Il primo showroom Genesis ha recentemente aperto a Padova presso Ferri Auto in Via Venezia 69/A, mentre il secondo showroom aprirà a Roma entro l’estate.