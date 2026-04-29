La seconda tappa italiana arriva a Roma e accompagna una nuova fase dello sviluppo di Genesis in Italia
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La seconda tappa italiana arriva a Roma e accompagna una nuova fase dello sviluppo di Genesis in Italia

La seconda tappa italiana arriva a Roma e accompagna una nuova fase dello sviluppo di Genesis in Italia

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Sportivamente - 29 Aprile 2026

di Redazione

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