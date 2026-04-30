L’arte dell’inclusione: il Gluten Free d’autore firmato Salvatore Santucci

Il maestro Salvatore Santucci, punto di riferimento indiscusso per gli amanti della verace pizza napoletana alternativa, segna un nuovo, importante traguardo nel suo percorso di ricerca e passione inaugurando la versione gluten free delle sue iconiche pizze signature.

Questa evoluzione non rappresenta una semplice aggiunta al menù, ma il coronamento di una filosofia che mira a rendere l’esperienza autentica della pizza un piacere realmente accessibile a tutti, eliminando ogni barriera alimentare senza mai scendere a compromessi su gusto, identità e qualità. La pizza, intesa da sempre come simbolo supremo di convivialità e condivisione, si rinnova così in una chiave inclusiva, dove le nuove proposte senza glutine si configurano come vere e proprie reinterpretazioni d’autore delle creazioni più celebri di Santucci.

L’obiettivo ambizioso del maestro è stato quello di offrire la medesima intensità di sapori, la fragranza e quella caratteristica leggerezza che definiscono il suo celebre concetto di “Buono Sano Bello”. Il fulcro di questa innovazione risiede nell’impasto, frutto di un lavoro quotidiano fatto di sacrificio e coerenza: una miscela esclusiva di farine naturalmente prive di glutine, sapientemente bilanciate per garantire una struttura elastica e un sapore che nulla ha da invidiare alla tradizione classica.

Come sottolineato dallo stesso Santucci, la sfida non era creare un ripiego per celiaci, ma donare la stessa emozione e lo stesso piacere sensoriale a ogni commensale, affinché nessuno debba sentirsi escluso durante il momento dell’incontro a tavola.Il viaggio gastronomico nel nuovo menù spazia dalle declinazioni più semplici e rigorose, come la margherita e la marinara, realizzate con materie prime d’eccellenza quali pomodoro, fiordilatte e olio extravergine, fino a varianti storiche come la cosacca o la profumata provola e pepe. Grande risalto viene dato alle creazioni “uànema”, punte di diamante della produzione di Santucci, tra cui spicca la gialla in crosta, una proposta contemporanea che valorizza l’impasto gluten free alla curcuma e il pomodoro giallo in un gioco perfetto di consistenze tra croccantezza e morbidezza, o la marinera, versione evoluta della marinara che ne esalta i profumi aromatici. Questo impegno concreto testimonia la visione di un pizzaiolo che va oltre la tecnica, conoscendo il segreto per trasformare acqua e farina in un sorriso, e conferma la sede di Via Giotto 14 a Napoli come un luogo dove l’eccellenza culinaria sa evolversi per accogliere e sorprendere ogni palato, ogni giorno