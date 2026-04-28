Il prezzo del pensiero libero 

Il 17 febbraio 1600, in Campo de’ Fiori a Roma, Giordano Bruno veniva bruciato vivo. Non per un crimine violento, né per un tradimento politico in senso stretto, ma per qualcosa di molto più pericoloso: le sue idee. A più di quattro secoli di distanza, la sua morte non appartiene soltanto alla storia. È una domanda che continua a riguardare il presente.

Bruno non era un martire nel senso rassicurante che spesso si attribuisce alle figure del passato. Non cercava consenso, non semplificava le sue idee per renderle accettabili. Filosofo, ex frate domenicano, intellettuale irregolare, sosteneva una visione dell’universo che rompeva con i confini tradizionali: infinito, senza centro, popolato da mondi molteplici. Ma il punto non era solo cosmologico. Era, più radicalmente, un rifiuto dell’autorità come fonte ultima di verità.

Aveva inizialmente fatto parte dell’ordine domenicano, dal quale poi si allontanò. Questo fu un passaggio decisivo: segnò la rottura con un sistema di pensiero rigidamente strutturato. Le sue idee filosofiche mettevano in discussione alcuni pilastri della vita dominante dell’epoca, dalla centralità della Terra nell’universo fino alla possibilità stessa di un sapere unico e definitivo. In alcune delle sue posizioni emergeva una concezione della realtà più fluida e dinamica, in cui il divino non era separato dal mondo, ma diffuso in esso

In un periodo storico in cui il controllo dele idee era parte integrante dell’ordine politico e religioso, una posizione del genere era destabilizzante. Il processo che lo portò alla condanna non riguardava soltanto singole affermazioni ritenute eretiche. Riguardava l’impossibilità di ricondurre Bruno entro un sistema, di farlo rientrare, di costringerlo a ritrattare. Il problema, in fondo, non era ciò che pensava, ma il fatto che insistesse nel farlo liberamente.

È qui che la sua vicenda smette di essere un episodio remoto e diventa uno specchio. Oggi non esistono roghi pubblici nelle piazze europee. Non esistono tribunali dell’Inquisizione con lo stesso potere formale. Eppure, il rapporto tra pensiero e potere non è scomparso: ha semplicemente cambiato forma. Le dinamiche di esclusione, delegittimazione e pressione non passano più necessariamente attraverso la violenza esplicita, ma possono manifestarsi in modi più sottili e diffusi.

La questione, allora, non è stabilire facili equivalenze tra passato e presente, ma riconoscere una continuità di fondo: ogni società stabilisce, in modo più o meno dichiarato, i confini del dicibile. Ci sono idee che circolano senza ostacoli e altre che vengono marginalizzate, ridicolizzate o rese impronunciabili. Il punto non è difendere indiscriminatamente qualsiasi posizione, ma interrogarsi su chi definisce questi confini e con quali strumenti.

In questo senso, richiamare la figura di Giordano Bruno non significa costruire un simbolo immobile, buono per ogni retorica sulla libertà. Significa accettare una tensione. Difendere la libertà di pensiero implica anche confrontarsi con ciò che disturba, con ciò che mette in crisi, con ciò che non si lascia facilmente integrare. È una posizione scomoda, perché non garantisce ordine né consenso immediato.

Forse è proprio questa scomodità a rendere Bruno ancora attuale. Non come eroe da celebrare, ma come problema da affrontare. La sua storia ricorda che il controllo delle idee non è mai soltanto un fatto teorico: è sempre anche una questione politica, perché riguarda il modo in cui una società decide di organizzarsi, di includere o escludere, di ascoltare o silenziare.

Giordano Bruno non offre risposte semplici. Non indica una strada univoca. Ma pone una domanda che resta aperta: quanto spazio siamo davvero disposti a concedere al pensiero quando smette di essere rassicurante? Ogni epoca è chiamata a rispondere. E, forse, il vero rischio non è che esistano ancora i roghi, ma che non siamo più in grado di riconoscerli quando cambiano forma.