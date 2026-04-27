Hyundai ad Auto China 2026: arriva la IONIQ V e un piano da 20 modelli in cinque anni

Hyundai sceglie il Salone di Pechino per rilanciarsi con forza sul mercato cinese. La strategia si chiama “In China, For China, To Global”: la Cina non è più solo un mercato prioritario, ma diventa hub di innovazione per l’intera competitività globale del brand.

L’impiego è concreto: insieme al partner BAIC Group, Hyundai ha investito 8 miliardi di yuan nella joint venture Beijing Hyundai, con l’obiettivo di lanciare 20 nuovi modelli entro i prossimi cinque anni- tra BEV ed EREV- e raggiungere quota 500.000 unità vendute all’anno.

“La Cina è un mercato essenziale per Hyundai. È il luogo dei consumatori EV più esigenti al mondo, dei cicli di sviluppo più rapidi, della filiera delle batterie più articolata, supportato da un ecosistema di innovazione avanzato. Ecco perché stiamo triplicando il nostro impegno nei confronti di questo territorio. Con investimenti significativi in Beijing Hyundai, 20 nuovi modelli in arrivo nei prossimi cinque anni, il lancio ufficiale del nostro marchio IONIQ in Cina e la presentazione della IONIQ V, questo è il capitolo più impegnativo, più ambizioso e più entusiasmante che abbiamo mai scritto in questo mercato. La Cina è il luogo in cui si sta definendo il futuro della mobilità e Hyundai intende dare il proprio contributo, in Cina, per la Cina e, successivamente, per il mondo.”

– José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company

La IONIQ V

Protagonista del Salone è la IONIQ V, primo modello della gamma IONIQ sviluppato specificamente per il mercato cinese. Derivata dal concept VENUS, adotta il nuovo linguaggio stilistico “The Origin” con portiere senza telaio superiore, specchietti flottanti ed edge lighting sul frontale. Le dimensioni esterne sono generose: 4.900 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza, passo di 2.900 mm.

L’abitacolo è il punto di forza: spazio alle gambe di 1.078 mm (prima fila) e 1.019 mm (seconda fila), miglior spazio spalle della categoria. Al centro della plancia, un display panoramico 4K da 27 pollici con head-up display Horizon e sistema audio a otto altoparlanti con Dolby Atmos di serie. L’autonomia dichiarata supera i 600 km con una singola ricarica (standard CLTC).

Sul fronte tecnologico, la IONIQ V monta un assistente AI basato su LLM con chipset Qualcomm Snapdragon 8295, sistemi ADAS sviluppati con Momenta e tecnologia delle batterie firmata CATL. La sicurezza è affidata a un telaio rinforzato, nove airbag e il sistema PMSA (Pedal Misapplication Safety Assist) contro le accelerazioni involontarie.

“Oggi non lanciamo solo una nuova auto; esprimiamo il nostro profondo rispetto per il mercato cinese e il nostro incrollabile impegno per il suo futuro. La Cina è all’avanguardia nel settore dell’elettrificazione a livello mondiale e i suoi clienti pretendono il meglio. IONIQ V e la nostra nuova visione strategica dimostrano la nostra determinazione a soddisfare e superare tali aspettative, sfruttando l’innovazione cinese per stabilire nuovi standard globali in materia di mobilità.”

-Li Fenggang, Presidente di Beijing Hyundai Motor Company

Prossimi passi

Già nella prima metà del 2027 arriverà un SUV elettrico, seguito da ulteriori modelli nei segmenti medi e premium. Sul fronte commerciale, Hyundai introdurrà una politica di prezzo unico trasparente (“One Price”), spazi dedicati al brand IONIQ nelle concessionarie e hub nelle principali città, con una rete di ricarica e assistenza in espansione.